Vuosisatoja maaseudulla on eletty omavaraistalouksissa saaden elanto omilta pelloilta, karjasta, lähimetsistä ja vesistöistä. Lisätienestejä tilan ulkopuolelta saatiin myymällä aiemmin muun muassa tervaa ja myöhemmin oman tilan tuotteita savotoille sekä tekemällä metsätöitä ja muita hanttihommia.

Näin jatkui, kunnes alkoi työpaikkojen kato ja oli edessä muutto pois maaseudulta elinmahdollisuuksien huvetessa kotikonnuilta.

Työn saantimahdollisuuksia oli tarjolla Etelä-Suomessa, osin myös ulkomailla, joten sinne siis muutettiin leveämmän leivän toivossa. Väestökeskittymissä oli myös suurin osa opiskelumahdollisuuksista, kuten valmistumisen jälkeiset työpaikatkin huomattavilta osin. Sinne jäivät äidin kullat ja herran lahjat ”suureen maailmaan”. Maaseudun väki väheni.

Maaseudun kiinteistöt menettivät arvoaan. Nykyään kauppa-arvo ei vastaa aina edes jäljellä olevaa rakennuslainaa ja pahimmillaan velkainen talo pitää jättää tyhjilleen, kun ei mene kaupaksi edes tappiolla. Koronaviruksen aiheuttama muuttoliikkeen suunnan kääntyminen tuskin muuttaa isoa kuvaa.

Väestökeskittymissä rakennetaan yhä tiiviimmin kiskoja ja teitä rinnan, ristiin ja päällekkäin monessa kerroksessa – jopa tunneloimalla maan alle. Tonttimaasta on aina vain suurempi pula ja neliöhinta on suuri. Hyväkuntoista rakennuskantaa puretaan uuden tieltä, ahdasta kun on. Asuntojen hinnat ovat pilvissä ja pienituloisten ulottumattomissa niin vuokrattuna kuin ostettunakin.

Maakunnissa tiestö, rakennukset ja muut rakenteet rapistuvat kuten siellä asuvien kunto ja terveyskin. Väestörakenne vinoutuu ja vanhenee tyhjenevissä kylissä. Myös maksu- ja selviytymiskyky heikkenee.

Väestökeskuksissa julkista liikennettä tehostetaan myös valtion verotuloilla. Maaseudun väestö osallistuu näihinkin kustannuksiin, vaikka ei välttämättä koskaan käytä metroa, Raide-Jokeria tai muita sellaisia.

Ilmastonmuutoksen perusteella lisätään polttomoottoriautojen ja polttoaineiden verotusta. Maksut kohdistuvat pahasti syrjäseutujen vähävaraisiin, jotka käyttävät autoa pakosta.

Maaseutukunnat ovat kasvattaneet ja kouluttaneet hyvin pitkälle omalla kustannuksellaan lapsensa noin 20-vuotiaiksi. Heistä väestökeskittymät korjaavat sadon valmiina verotettavana työvoimana.

Miksi näin? Eikö koko Suomessa pitäisi säilyttää mahdollisimman kattavasti tasaveroiset elinmahdollisuudet kaikilta osin muuallakin kuin Etelä-Suomen liepeillä? Uskon, että esimerkiksi maakunnissa valmistettujen tuotteiden rahtaaminen rannikolle laivattavaksi on kokonaisuutena vähintäänkin yhtä kannattavaa kuin ihmisten muuttaminen sinne töiden perässä.

Miksi on ahtauduttava sumppu-Suomeen, pääosin ihan toiseen päähän ja niin syrjään tätä suhteellisen pitkää valtakuntaamme? Eikö olisi aika saada oikein tositoimin aikaiseksi elinvoimaisia kasvukeskittymiä tasaisemmin ympäri maatamme?

Väestö sullotaan nykymenolla pienelle alueelle muun Suomen surkastuessa niin, että siellä sammuttanevat viimeisenä valot hautaustoimistot, nuo oletettavasti viimeisimmät jollain tavalla kannattavat yritykset.

Raimo Kähkönen

eläkeläinen, Joroinen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.