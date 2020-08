Aina sama asento: jalat hieman ristissä, etunoja ja suu mutrussa. Otin tyttärestäni kuvia kesälomalla perus­nähtävyyksien, patsaiden ja maisemien edessä. Tyttäreni otti kuvauksessa aina saman asennon.

”Kaikki kauniit naiset poseeraavat tällä tavoin”, hän perusteli.

Selailin Instagramia ja sama asento toistui niin sanottujen influensserien eli Instagram-julkkisten kuvissa. Asentoa enemmän huomioni kiinnittyi kuvien käsittelyyn. Osa hahmoista oli täysin luonnottoman näköisiä nukkemaisine kasvoineen.

Instagram luo lapsille ja nuorille mahdottomia ulkonäkövaatimuksia. Yritin puhua asiasta tyttärelleni, mutten osannut asetella sanojani. Löysin Reddit-sivustolta ratkaisun eli Instagramreality-nimisen ryhmän. Sen jäsenet keräävät ja julkaisevat kuvapareja influenssereista. Ensimmäinen kuva on käsitelty ja toinen käsittelemätön.

Kuvien ero on ahdistava. Moni näistä nuorista aikuisista saa elantonsa sivustolla mainostamalla tuotteita, joten heidän on istuttava epäluonnolliseen muottiin. Jokaisella on iso takapuoli, turpeat huulet ja langanlaiha vyötärö.

Julkaisemissaan kuvissa he ovat nuken näköisiä, mutta kuvaparin toisessa kuvassa he näyttävät normaalivartaloisilta vatsamakkaroineen ja finneineen.

Kun tyttäreni ystäviä kävi kylässä, näytin sivustoa myös heille. Toinen tytöistä kysyi, mikä yhden naisen jalkaa vaivasi. Siinä oli selluliittia.

Instagramissa kuvat on tarkoitettu olemaan edustavia ja tyyliteltyjä, joten niiden odotetaankin olevan jossain määrin käsiteltyjä. Eikä kuvankäsittely vaadi ammattitaitoa, vaan se on helppo tehdä Facetune-sovelluksella. Sen avulla omakuvasta pystyy muokkaamaan nopeasti kaikkea silmien väristä leuan muotoon.

Neuvoin tytärtäni katsomaan Instagram-kuvia jatkossa aina salapoliisina. Muutamat paljastavat vinkit voivat osoittaa kuvankäsittelyn.

Eräs influensseri oli lisännyt itsensä eksoottiseen lomapaikkaan. Huijauksen huomasi siitä, miten valo osui lisättyyn hahmoon eri tavalla kuin muuhun kuvaan.

Kasvoista kannattaa katsoa sitä, näkyykö luonnollisia ihohuokosia vai onko iho siloteltu muoviseksi.

Vartalon muokkaus taas näkyy usein hahmon takana. Jos takapuolta pyöristetään suuremmaksi, samalla tausta liikkuu. Näin vaikkapa seinä tapetteineen kaartuu aaltona takapuolen tieltä.

