Vieraskynä

Perheväkivallan arvioidaan lisääntyneen koronaviruspandemian aikana, kun ihmiset ovat olleet neljän seinän sisällä. Suomessa poliisin tai tukipalveluita tuottavien järjestöjen tilastot eivät kuitenkaan kerro läheisen kotona tekemän väkivallan kasvusta koronavirusaikana, toisin kuin monissa muissa maissa. Kyse voi olla piilorikollisuuden kasvusta, mutta emme voi olla tästä varmoja ennen kuin asiaa päästään tutkimaan uhritutkimuksilla.

Piilorikollisuus on tyypillistä juuri lähisuhdeväkivallassa ja seksuaalirikoksissa. Piiloon jää myös iso osa viharikoksista, ihmiskaupasta ja verkossa tapahtuvista rikoksista, kuten lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Toisaalta uhrin erityisen haavoittuva asema, joka voi johtua esimerkiksi iästä, vammasta, syrjäytymisestä tai hankalasta asemasta paperittomana siirtolaisena, vaikeuttaa rikoksista ilmoittamista viranomaisille. Ylipäätään vähemmistöihin kuuluvilla on muita enemmän vaikeuksia rikosilmoitusten tekemisessä.

Euroopan unionin komissio nostaa tämän ongelman keskeisesti esille kesäkuussa hyväksytyssä kuusivuotisessa (2020–2025) uhrien oikeuksia koskevassa EU:n strategiassa. Siinä korostuvat sukupuoleen perustuva väkivalta ja muut tilanteet, joissa uhreilla on erityistarpeita. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan EU:ssa kirjattiin noin 15 miljoonaa vakavaa rikosta vuonna 2017. Koska joidenkin rikostyyppien kohdalla piilorikollisuus on yleistä, rikosten todellinen määrä on paljon tätä suurempi.

Syitä rikosten ilmoittamatta jättämiseen ovat muun muassa pelko tai epäluottamus viranomaisia tai rikosprosessia kohtaan, kostotoimien pelko, tietämättömyys omista oikeuksista ja olemassa olevista tukipalveluista tai niiden riittämättömyys sekä häpeä ja syyllisyys, joita uhrit usein tuntevat.

Yksi keskeinen keino, jolla voidaan lisätä uhrien mahdollisuuksia ja motivaatiota ilmoittaa rikoksista, on vahvistaa uhrien matalan kynnyksen tukipalveluita. On taattava riittävä määrä turvakoteja sekä yleisiä ja erikoistuneita tuki- ja neuvontapalveluita, joista uhrit voivat saada tietoa, tukea ja suojaa – riippumatta siitä, missä päin maata he asuvat, mitä kieltä he puhuvat tai miten digitaitoisia he ovat.

Komissio korostaa strategiassa, että fyysistä suojaa uhreille ei ole tarjolla riittävästi tai järjestelmät ovat uhrin kannalta liian monimutkaisia ja tehottomia.

Myös Suomessa tarkastellaan parhaillaan lähestymiskieltojärjestelmän vakavia puutteita. Kieltoja rikotaan yleisesti, eikä lähestymiskielto itsessään usein takaa riittävää fyysistä suojaa. Tarvitaan uusia tehokkaampia keinoja varmistaa, että uhrin ei tarvitse pelätä terveytensä ja turvallisuutensa puolesta, jos hän uskaltautuu kertomaan häneen kohdistuneesta rikoksesta.

Komissio nostaa esille myös paperittomien vaikeudet tehdä rikosilmoitus heidän pelätessään sen johtavan maasta poistamiseen. Kaikilla rikoksen uhreilla on EU:n rikosuhridirektiivin mukaan oikeus saada uhrien tukipalveluita. Tarvitaan myös luottamusta ja aikaa työskennellä niiden uhrien kanssa, jotka elävät yhteiskunnan marginaalissa ja kokevat, että monet oikeudet eivät koske heitä. Tarkoituksena on irrottaa rikoksista ilmoittaminen palautusmenettelystä.

Rikosuhripäivystys on kaikille rikoksen uhreille tarkoitettu yleinen tukipalvelu, josta kuka tahansa uhri voi – myös anonyymisti – saada tukea ja neuvoja. Koronaviruspandemian aikana olemme havainneet, että monet asiakkaat eivät ole uskaltaneet käydä puhelinkeskusteluja tavalliseen tapaan tai eivät ole halunneet keskustella arkaluonteisista asioista lasten läsnä ollessa. Useat ovat kertoneet siitä, että turvaan ystävien tai sukulaisten luokse ei ole voinut tartuntavaaran vuoksi paeta. Jotkut eivät pelkojen vuoksi ole näyttäneet rikoksen jälkiä lääkärille. Kuinka moni rikoksen uhri ei koskaan päädy hakemaan apua?

Hallitusohjelma sisältää monta tärkeää tavoitetta rikoksen uhrien aseman parantamiseksi. Komission ehdotuksen mukaisesti tarvitsemme myös uhrien oikeuksia koskevan kansallisen strategian, jossa piilorikollisuuden selvä vähentäminen asetetaan keskeiseksi tavoitteeksi. Uhrien aseman parantaminen lisää kaikkien turvallisuutta ja hyvinvointia ja takaa paremmat mahdollisuudet rikollisuuden ehkäisemiseen.

Leena-Kaisa Åberg

Kirjoittaja on toiminnanjohtaja Rikosuhripäivystyksessä.

