Noin 260 miljoonaa lasta ja nuorta ei käy koulua Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon mukaan. Miljoonat koululaiset saavat opetusta epäpäteviltä opettajilta ja olosuhteissa, joissa on lähes mahdotonta järjestää laadukasta koulutusta. Lisäksi meneillään oleva koronaviruspandemia on moninkertaistanut oppimisen ja koulutuksen järjestämisen haasteet. Kaikkialla.

Pandemia on havahduttanut vanhemmat ja poliittiset päättäjät pohtimaan koulutuksen ja oppimisen merkitystä uudella tavalla. Kysymys ei ole ainoastaan tiedosta tai työuran varmistamisesta, vaan jostakin paljon merkityksellisemmästä elämän ja yhteiskunnan kannalta. Koulussa ja eri oppimisympäristöjen kautta syntyy henkistä hyvinvointia, merkityksellisiä ihmissuhteita, verkostoja ja näköaloja tulevaisuuteen. Koulutus siis luo toivoa – uskoa selviytymiseen.

Suomessa koulutuksen vallankumous tapahtui muutamassa päivässä. Normaali lähiopetus vaihtui etäopetukseen digitaalisissa ympäristöissä. Uuden keskellä yleinen keskustelu painottui ymmärrettävästi haasteisiin, sopeutumiseen ja muutokseen liittyviin vaaroihin. Nyt on syytä keskustella äkillisen muutoksen opeista. Koulutus digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen on myönteinen vallankumous oppimisessa. Oppiminen ja koulutuksen järjestäminen on siirtynyt jo vuosia hiljalleen tähän suuntaan. Juuri siksi äkillinen muutos oli mahdollinen ja yllättävän sujuva.

Digitaaliset oppimisympäristöt, monimuoto- ja etäopetus on usein nähty täydentävinä ja tukevina opetuksen muotoina eikä aitoina laadukkaina tapoina kasvattaa ja oppia. Perinteinenkään tapa järjestää oppimista ei ole ongelmaton. Koulujärjestelmämme kamppailee sosiaalisiin taitoihin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa.

Kommunikaatio, kauppa, palvelut ja hallinto digitalisoituvat. On mahdotonta ajatella maailmaa, jossa koulutus kehittyisi jotakin toisenlaista polkua. Syksyn budjettiriihi alkaa pandemian värittämässä ilmapiirissä. Elvytyseuroista ja pidemmälle tähtäävistä panostuksista tullaan käymään napakkaa keskustelua. Mihin veroeuroja kannattaa siis sijoittaa kotimaassa ja kansainvälisesti?

Panostaminen digitaalisiin oppimisympäristöihin ja -sisältöihin sekä opettajien digipedagogiikkaan on turvallinen sijoitus. Sinivalkoisin silmin katsottuna se varmistaa, että säilymme yhtenä maailman johtavista koulutusmaista. Sama pätee kansainväliseen- ja kehitysyhteistyöhön. Digitaalisuus on keskeisin keino varmistaa, että kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevat ihmiset voivat hyötyä mahdollisimman edullisesti ja kattavasti laadukkaasta koulutuksesta.

Tomi Järvinen

kansainvälisen työn johtaja, Kirkon Ulkomaanapu

