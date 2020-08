Kun Posti poistui Postitalosta, ei ydinkeskustaan jää yhtään Postin myymälää. Kasarmitori ei korvaa rautatieaseman postia.

Postin antama selostus Kasarmitorin ”lippulaivamyymälästä” (HS Mielipide 30.7.) osoittaa, että asiaa ei ole ajateltu julkisen liikenteen kannalta. Kasarmitorille on vaikea päästä millään julkisella liikennevälineellä. Rautatieaseman aukio on sen sijaan Helsingin paras julkisen liikenteen solmukohta, jos liikkuminen on vaikeata tai postin kantamus painaa.

Postin toimipisteiden suunnittelussa ei ajatella liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Pakettiautomaatit eivät myöskään korvaa postimyymälän palveluita. Automaatti on liiaksi netin varassa ja siinä on kokorajoituksia.

Ulla Blomberg

Helsinki

