Vieraskynä

Viime vuosikymmenen alussa Suomi asetti tavoitteekseen liikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä. Tänä vuonna liikennekuolemien tulisi jäädä alle 136 tapaukseen. On ilmiselvää, että emme saavuta tavoitetta. Vuonna 2019 tieliikenteessä menehtyi ennakkotietojen mukaan 211 ihmistä.

Suomi on tuoreeltaan sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia. Euroopan unionin nollavision mukaan vuoteen 2050 mennessä liikennekuolemien määrän tulee olla nolla.

Jotta tavoitteet eivät jää vain juhlapuheiksi, turvallisuuden pitää olla keskiössä kaikessa liikennepoliittisessa päätöksenteossa. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Eurooppalaisessa liikenneturvallisuusvertailussa Suomi on pysähtynyt 12. sijalle. Turvallisuustyöhön tarvitaan siis lisäpanostusta, ennen kaikkea yhteistä tahtoa ja myös kunnianhimoa.

Parhaillaan Suomessa laaditaan 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Työ on arvokasta rakennettaessa liikennejärjestelmän kokonaisuutta, joka koostuu ihmisistä, infrasta, ajoneuvoista ja palveluista.

Suunnitelman on luotava kestävä pohja konkreettisille tavoitteille myös liikenneturvallisuudessa. Selkeintä olisi kirjata suunnitelmaan tavoite nollavisiosta – siitä, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ei saa jäädä vain infraan keskittyväksi siltarumpupolitiikaksi, vaan liikenneturvallisuusstrategian tulee nivoutua tiukkaan sidokseen sen kanssa.

Ne Euroopan maat, jotka ovat sitoutuneet suunnitelmalliseen liikenneturvallisuustyöhön, ovat onnistuneet vähentämään liikennekuolemia merkittävästi muita maita nopeammin. Esimerkkeinä tästä ovat Norja ja Irlanti. Maita yhdistää muun muassa se, että niissä on voimassa oleva liikenneturvallisuusstrategia, jossa määritellään selkeät askeleet turvallisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

Valtakunnalliset liikenneturvallisuusstrategiat ovat ohjanneet turvallisuustyötä vuosikymmeniä myös Suomessa. Turvallisuus on parantunut, mutta viime aikoina liian hitaasti. Kehitys on hauras, kuten kuluvana kesänä tapahtuneet traagiset onnettomuudet osoittavat.

Viimeisin kansallinen suunnitelma ulotti toimenpiteitä vuoteen 2014. Uutta laaditaan parhaillaan, mutta näin pitkää taukoa strategioiden välillä ei saisi olla. Strategia tuo jatkuvuutta, roolittaa ja auttaa varmistamaan, että liikenneturvallisuus kehittyy oikeaan suuntaan. On olennaista, että jo laadintavaiheessa on mukana laajasti eri toimijoita, jotka samalla sitoutuvat myös strategian toimeenpanoon.

Ennakointi on tärkeää niin liikenteessä kuin liikenneturvallisuustyössäkin. Emme voi kiinnittää huomiota turvallisuustyöhön vain onnettomuuksien sattuessa.

Sen sijaan meidän on ponnisteltava löytääksemme uusia keinoja parantaa liikenteen turvallisuutta sekä torjua uusia liikenneturvallisuushaasteita – kuten huumerattijuopumuksia – etukäteen.

Liikenneturvallisuuden edistäminen on lähtökohtaisesti yhdistettävissä myös muihin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Monesti synergiaa saavutetaan, kun tahtoa on.

Jokainen kuolema ja vakava loukkaantuminen liikenteessä on liikaa. Mittaamattomien inhimillisten kärsimyksien lisäksi onnettomuuksista koituu suuria taloudellisia menetyksiä. Liikennekuolemien ja poliisin tietoon tulleiden loukkaantumisten yhteenlaskettu kustannus viime vuonna oli miljardi euroa.

Kun arvioidaan voimavarojen kohdentamista liikenteen turvallisuuteen, on tärkeää ottaa huomioon liikenneonnettomuuksien taloudelliset seuraukset. Onnettomuuksia ennalta ehkäisevä työ, kuten liikennekasvatus, kuljettajakoulutus ja viestintä, on kustannustehokkaampaa kuin seuraamusten hoito. Sillä, että jokainen voi liikkua arkiset askareensa liikenteessä turvallisin mielin, on myös valtava merkitys niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin.

Pasi Anteroinen

Kirjoittaja on Liikenneturvan toimitusjohtaja.

