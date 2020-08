Muut lehdet

Kaleva kirjoittaa, että kansalaiset suhtautuvat kriittisesti puolueisiin ja niiden kykyyn tarjota vuoropuhelua.

”Suomalaiset odottavat, että puolueet kykenisivät uudistamaan toimintatapojaan ja vahvistamaan yhteyttä kansalaisiin. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tuoreessa kyselytutkimuksessa kansalaiset arvioivat, että puolueet ovat etääntyneet kansalaisista ja heidän tarpeistaan samalla, kun puolueita pidetään vanhanaikaisina ja liian johtajakeskeisinä instituutioina.”

”Yli satavuotias puoluejärjestelmä voi Suomessa hyvin, vaikka monissa maissa puoluekenttä on uusien ilmiöiden takia myllerryksessä. Vaikuttaminen kanavoituu yhä pitkälti puoluejärjestelmän kautta.”

”Puolueilla on kuitenkin peiliin katsomisen paikka, sillä Sitran selvityksessä vain kolmannes kansalaisista kertoi luottavansa nykyisiin puolueisiin. Vaikuttamis- ja muutoshalu tai epäoikeudenmukaisuuden kokemukset kanavoituvat aina jollakin tavalla, tapahtuu se sitten puolueissa, kansalaisjärjestöissä tai kadulla.”

”Äänestäjien käyttäytymistä ja asenteiden kehittymistä koskevassa vaalitutkimuskonsortion raportissa puolestaan käy ilmi demokratian kannalta myönteinen uutinen. Poliittinen kiinnostus on ollut nousussa 2000-luvulla ja kansalaiset keskustelevat politiikasta yhä useammin. Myös kansalaisaloitteet vahvistavat demokratiaa.”

”Sitran kyselyn kritiikistä huolimatta vaalitutkimuskonsortion tulokset osoittavat, että puolueet ovat äänestyspäätöstä tehdessä tärkeämpiä kuin vielä 1980-luvulla, ja ehdokkaan merkitys on vähentynyt. Puolueet tarjoavat samastumispintaa, sillä ne pystyvät hahmottamaan kokonaisuuksia, jäsentämään ne tavoitteiksi ja käytännön politiikaksi.”

Hämeen Sanomien mukaan kansansuosion tavoittelu jäytää politiikan uskottavuutta.

”Vaikka äänestäjäkunta saattaa empiä puolueiden välillä, todellisuutta on edelleen jakautuminen oikeistoon ja vasemmistoon, konservatiivisiin ja liberaaleihin, kansallismielisiin ja globalisteihin.”

”Kun vaalit lähestyvät, puolueet pyrkivät vetoamaan mahdollisimman laajan äänestäjäkunnan tunteisiin. Vahvoilla on se puolue, joka maalaa houkuttavimman vision. Puoluetoimistoista on tullut eräänlaisia imagonrakentajia, joiden tavoitteena on puolueen kannatuksen maksimointi. Pidemmän päälle tämä jäytää toiminnan uskottavuutta. Puoluepolitiikka on sananakin saanut kielteisen sävyn.”

”Arvoista ponnistavan puheen puolueissa on monesti korvannut talousretoriikka sekä vastapuolen nokittelu. Kansalaiset toivovat politiikalta selvempiä arvovalintoja.”

”Politiikan pitäisi olla demokratian toteuttamisen väline, ei itseisarvo.”