Suomen valtionhallinnossa, erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, on valtavasti osaamista. Tämä asiantuntemus on kansainvälisesti tunnistettua ja tunnustettua. Kollegiaalinen tiedonvaihto muiden maiden vastaavien toimijoiden kanssa on pitkäjännitteistä ja tukee omalta osaltaan myös suomalaisia osapuolia. Tämä on tärkeää, eikä yhteistyötä pidä kyseenalaistaa saati vaikeuttaa.

Kansalaisina emme aina näe sitä viranomaisorganisaatioiden usein näkymätöntä tekemistä, jonka ansiosta arkemme on sujuvaa ja toimivaa. Hyvä näin, tätä vartenhan nämä organisaatiot ovat olemassa ja hoitamassa tehtäviään. Talouskehitys maailmalla ja meillä asettanee nykytilanteelle haasteita. Kun haluamme hyvän tilanteemme jatkuvan, on syytä pohtia kaikkia niitä keinoja, joilla varmistetaan myös taloudelliset resurssit tehokkaasti. Tämän vuoksi olisi tarpeellista laatia valtionhallinnon osaamisen kaupallistamiseen liittyvä tiekartta.

Hallintomme asiantuntijat eivät ole konsultteja eikä heistä sellaisia pidä tehdäkään. Sen sijaan valikoiva ja huolellisesti toteutettava asiantuntemuksen myyminen olisi järkevää sekä taloudellisesti että palvelun tuottavan organisaation oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Stuk International oy – valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö – on runsaan kolmen toimintavuotensa aikana hankkinut perusosaamisen siihen, miten Säteilyturvakeskuksen (Stuk) resursseja voidaan viranomaistehtäviä häiritsemättä tarjota myös kaupallisin ehdoin valikoidulle asiakaskunnalle. Kokemukset ovat rohkaisevia.

Näitä kokemuksia hyödyntämällä olisi mahdollista rakentaa valmiuksia myös muiden valtio-organisaatioiden asiantuntemuksen palvelumyyntiin – toki aina näiden omilla reunaehdoilla ja tavoitteilla.

Pekka Ottavainen

toimitusjohtaja, Stuk International oy

