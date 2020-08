Euroopan historian professori Laura Kolbe nosti esille (HS Mielipide 2.8.), miten kulttuurimatkailija jää usein tyhjän päälle: ”Kiinnostavat kohteet jäävät piiloon, kun paukut eivät riitä markkinointiin ja tuotteistamiseen.”

Osin markkinointi ja tuotteistaminen on toki jo onnistunut. Mainio esimerkki on Museokortti, joka avaa koko maan kattavat palvelut. Uutuutena on esitelty kulttuuri- ja luontokohteita yhdessä. Tänä kesänä kotimaan matkakohteita on ansiokkaasti esitelty myös eri medioissa, muuan muassa Helsingin Sanomien lomatutkassa.

Mutta onnistumisia voi lisätä. Etenkään pienillä kulttuurihankkeilla tai paikkakunnilla ei ole voimavaroja tuotteistamiseen. Usein esimerkiksi oman kylän historiahankkeet pysähtyvät tiedon keruuseen. Hyödyntäminen vaatisi uuden ja suuremman ponnistuksen. Kulttuurituote syntyy vasta, kun oman ja oman yhteisön tarinan avaa ja markkinoi taitavasti ulkopuolisille. Tähän tarvitaan leveämmät hartiat.

Tarvitsemme kansallisen tason innovaatio-ohjelman kulttuurialan tuotteistamiseen.

Tuotteistaminen edellyttää monipuolista kulttuurisisältöjen, markkinoinnin ja viestinnän osaamista. Tarinallistaminen vaatii osaamista, jota meillä on hyvin koulutetuissa sisältö- ja projektiosaamisen hallitsevissa kulttuuriosaajissa, viestijöissä ja humanisteissa.

Kulttuurimatkailun infrastruktuurimme on kunnossa mutta toimii vielä säästöliekillä. Miksi ei lisättäisi tehoja ja rahoitusta?

Kulttuurialan innovaatio-ohjelman rahoitus edellyttää valtion mukaantuloa. Entä löytyisikö investointi- ja kokeiluhalua Sitran, Valtion kehitysyhtiö Vaken, Business Finlandin tai elinkeinoelämän suunnalta? Voisivatko nämä toimijat innostua rahoittamaan monipuolisemmin myös kulttuurihankkeita?

Korkeasti koulutettu kulttuurialojen ja viestinnän työvoima on valmiina. Tarvitaan työpaikkoja, joissa tehdä ja toteuttaa. Niiden luomiseen kaikki avaukset ovat tervetulleita.

Jaakko Korpisaari

neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat

