Ensi ja sitä seuraavalla viikolla koulutiensä aloittaa noin 60 000 ekaluokkalaista. He istuvat samoihin luokkiin, mutta heidän osaamisessaan on merkittäviä tasoeroja. Näin totesi torstaina julkaistu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportti. Se pohjautuu niin kutsuttuun alkumittaukseen, jossa kartoitettiin liki kahdeksantuhannen ensimmäisen luokan aloittavan lapsen kielellisiä ja matemaattisia taitoja vuonna 2018. Selvisi, että koulun aloittavien lasten äidinkielen, kirjallisuuden ja matematiikan taidoissa on jopa kolmen ikävuoden taitotasoa vastaavia eroja.

Mikä selittää näin suuria eroja? Karvin mittauksen mukaan viisi riskitekijää ennakoi ekaluokkalaisen matalaa lähtötasoa: tehostetun tai erityisen tuen päätös, suomi tai ruotsi toisena kielenä, lähisuvussa havaitut oppimisvaikeudet, vanhempien matala koulutustaso ja syntyminen loppuvuodesta. Yksittäin näiden riskitekijöiden vaikutus vaihtelee. Mutta kun useampi riskitekijä toteutuu, on yhteisvaikutus lapsen osaamiseen merkittävä.

Yksilölliset erot ekaluokkalaisten välillä olivat suuria, mutta alueellisesti osaaminen oli yhtäläisellä tasolla. Myös tytöt ja pojat olivat osaamiseltaan samalla tasolla. Herää kysymys, miksi pojat putoavat oppimisen kelkasta peruskoulun myöhempinä vuosina.

Näin nimittäin näyttää tapahtuvan. Erot oppimisessa tyttöjen ja poikien välillä ovat kasvaneet viime vuosina ja tulleet esille sekä 15-vuotiaiden oppimistuloksia kartoittavissa Pisa-tutkimuksissa että ala- ja yläkoululaisten matemaattisia ja luonnontieteellisiä taitoja mittaavissa TIMSS-tutkimuksissa. Suomalaisten poikien ja tyttöjen ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Heikko koulumenestys kaventaa liian monen pojan kohdalla peruskoulun jälkeisiä valintamahdollisuuksia. Koulupudokkaista suurin osa on poikia.

Tasa-arvo on suomalaisen peruskoulun ytimessä. Sen tolaa ja toteutumista pohtivat Elina Tuomi ja Minja Koskela monelta eri kantilta tuoreessa kirjassaan Toisin tehty – keskusteluja koulusta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on sekin ollut koulumaailman keskiössä vuosikymmeniä. Ensin tasa-arvoa pyrittiin edistämään sukupuolineutraaliuden keinoin. Nykyinen opetussuunnitelma puhuu sukupuolitietoisuudesta. Arkikielessä ja kasvatuspuheessa näitä termejä käytetään sekaisin, vaikka ne tarkoittavat eri asioita. Sukupuolineutraaliudessa pyrkimys on häivyttää sukupuoli, kun taas sukupuolitietoinen kasvatus pyrkii huomioimaan, miten sukupuoleen liittyvät odotukset ja normit vaikuttavat yksilötasolla ja yhteiskunnassa.

Lasten eroja koulumenestyksessä selittävät hyvin erilaiset taustatekijät, mutta erojen hahmottamiseksi myös sukupuolen esiin nostaminen on tärkeää. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että pojat pärjäävät tyttöjä heikommin koulussa? Miten ongelma ratkaistaan? Miten pojat pidetään kelkan kyydissä?

Pojat ovat poikia, sanotaan. Tällä tutulla heitolla perustellaan usein sekä poikien hauskaa että harmillista käytöstä. Tarkoitus on kaiketi puolustaa poikia, mutta onko pojat ovat poikia -asenne itse asiassa myös asenne, joka saa pojat alisuoriutumaan koulussa? Tutkimusten mukaan asenteet ja uskomukset vaikuttavat lasten oppimiseen ja muovaavat käsitystä itsestä oppijana. Sillä on väliä, minkälaisia odotuksia ja asenteita aikuiset koulussa ja kodeissa istuttavat lapsiin.

Suomalaislasten koulumenestystä kartoittaneessa tutkimushankkeessa ”Tytöt ja pojat koulussa – Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?” (2018) tutkijat nostivat esille, että sukupuolten välisiä eroja koulumenestyksessä voitaisiin tasoittaa muun muassa kannustamalla poikia lukemaan vapaa-ajalla, tukemalla kiinnostuksen kehittymistä koulussa ja lisäämällä poikien yhteenkuuluvuuden tunnetta kouluun. Opetushallituksen toimenpidesuunnitelman mukaan poikien koulumenestystä voitaisiin parantaa muun muassa purkamalla sukupuolistereotypioita koulussa ja lisäämällä miesopettajien määrää erityisesti alakoulun ensimmäisillä luokilla monipuolisempien roolimallien saamiseksi.

Poikien ja tyttöjen koulumenestyksen eriytymisen syistä saatetaan saada lähitulevaisuudessa lisää tietoa, sillä Karvin toteuttama ekaluokkalaisten alkumittaus jatkuu pitkittäisarviointina, jossa tutkitaan saman ikäluokan lapsia läpi peruskoulun. Seuraava mittaus on syyskuussa lasten ollessa kolmannella luokalla.

