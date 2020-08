Eri tilastojen mukaan koulukiusaaminen on 2000-luvulla vähentynyt. Syitä tähän on useita. Lainsäädäntöä on uudistettu, tutkijoiden ja koulujen yhteistyönä on luotu kiusaamista ehkäisevä KiVa koulu -toimintamalli sekä sovittelutyön pohjalta kouluihin on kehitetty konfliktinratkaisumalli Verso. Myös yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on syntynyt laadukasta materiaalia koulujen käyttöön.

Tästä huolimatta koulukiusaaminen on yhä merkittävä ilmiö, ja sen jättämät jäljet saattavat vaikuttaa ihmiseen läpi elämän. Kiusaaminen on siis vakava uhka lapsen ja nuoren tulevaisuudelle. Tämä kertoo siitä, että olemassa olevia menetelmiä ei edelleenkään hyödynnetä tarpeeksi tai ne eivät syystä tai toisesta tuota haluttuja tuloksia.

On välttämätöntä asettaa tavoitteeksi se, että koulukiusaaminen loppuu. Tämä edellyttää huolellista suunnittelua ja riittäviä voimavaroja. Vasta sen jälkeen on mahdollista harkita oppivelvollisuusiän pidentämistä nykyisestä.

Veikko Pöyhönen

opetusneuvos, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.