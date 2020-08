Yli sata maata on ottanut käyttöön kasvomaskit koronaviruspandemian ehkäisemiseksi. Suomessa käytävässä keskustelussa erottuu selvästi kaksijakoinen kyllä tai ei -argumentointi.

Koronaviruspandemian alkuvaiheessa monet terveysviranomaiset, tutkijat ja lääkärit olivat huolissaan siitä, riittääkö suojamaskeja hoitohenkilökunnalle, ja siitä, lisääntyisikö tartuntojen määrä maallikoiden käyttäessä maskeja. Sittemmin suojainten saatavuus on parantunut ja on julkaistu yhä enemmän tutkimuksia, joiden mukaan maskit vähentävät taudin leviämistä ja antavat suojaa.

Moni asiantuntija on muuttanut mieltään, ja nykyään suuri osa tiedeyhteisöstä vaikuttaa puoltavan maskien hyötyjä. Vakuuttavaa tutkimusnäyttöä vakavista haitoista ei ole julkaistu.

Lääketieteessä harvoin mikään on tiukan kaksijakoista, vaan toimenpiteiden hyödyt ja haitat ovat jatkumoita puuttuvasta erittäin suureen. Kyvyttömyys havaita vaikutusta on eri asia kuin vaikutuksen puuttuminen kokonaan. Syyn ja seurauksen välisen yhteyden arvioinnissa tärkeä lähtökohta on myös teoreettinen tausta. Maskien infektioita vähentävä vaikutus on looginen ja perusteltu.

Keskeisintä maskien hyötyjä arvioidessa on huomioida taustariski. Taustariskiin vaikuttaa infektiotapausten sen hetkinen ilmaantuvuus ja ympäristö. Mitä suurempi taustariski on, sitä suurempi on myös saavutettavissa oleva absoluuttinen hyöty tietyllä suhteellisen riskin vähenemällä (tässä tapauksessa maskien käytöllä).

Näin ollen hyvin matalalla taustariskillä maskien hyödyt ovat olemattomat ja nettovaikutus jää haitan puolelle. Mutta taustariskin ollessa suuri, kuten virustartuntojen ilmaantuvuuden ollessa korkea, maskeista voi olla suuri nettohyöty.

Kyse on myös arvovalinnoista. Jokaiseen toimenpiteeseen liittyy myös haittoja, maskien kohdalla vaivalloisuus ja kustannukset. Vaakakupissa ovat mahdolliset hyödyt: tautitaakan keventyminen ja normaalielämään palaaminen. Viime kädessä päätös nojaa hyötyjen ja haittojen keskinäiseen arvotukseen.

Laadukkaimman tutkimusnäytön perusteella maskit siis ovat etäisyyden pitämisen, käsien pesun ja hyvän ilmastoinnin ohella keino pandemian estossa.

Suositusten tulee punnita saavutettavissa olevat hyödyt ja haitat. Matalan riskin alueilla yksilö voi tehdä oman arvovalinnan maskin käytöstä. Korkean riskin alueilla ja tilanteissa on aiheellista antaa suositus tai jopa määräys maskin käytöstä. Suomessa maskeista olisi todennäköisesti suurin hyöty pääkaupunkiseudun julkisessa liikenteessä ruuhka-aikoina ja isoissa sisätiloissa tapahtuvissa yleisötilaisuuksissa. Epidemian pahentuessa käyttö voisi laajentua kouluihin ja työpaikoille mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa voimavaroja kannattaisi käyttää ilmiöiden laadukkaaseen tutkimukseen, erityisesti satunnaistettuihin kokeisiin, kinastelun ja väittelyn sijaan.

Aleksi Reito

dosentti, kliininen tutkija, Tampereen yliopisto

Kari Tikkinen

kliinisen epidemiologian dosentti ja urologian professori,

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.