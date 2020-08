Kaveriporukka on retkellä, kun karhu syöksyy kohti. Kaikki käpertyvät sikiöasentoon, paitsi yksi, joka tuhahtaa: ”Turhaa pelon lietsontaa! Nouskaa seisomaan!”

Kuka kaveruksista selviää todennäköisimmin ehjänä?

Koronaviruspandemian alusta saakka osa on röyhistänyt rintaansa rajoitustoimien edessä. Maailmalla leviää koronavirusskeptismi, joka kyseenalaistaa taudin toisen aallon. Retoriikassa toistuu yksi argumentti: kasvomaskit ja turvavälit nähdään maailmanlopun kuvina, pelon lietsontana – suurempana ongelmana kuin virus itse.

Mutta eihän pelossa pitäisi olla mitään pelottavaa. Päinvastoin.

Kun aivot virittyvät näkemään uhkia sielläkin, missä niitä ei ole, järkeily voi auttaa: nämä ovat vain ajatuksia, kaikki on hyvin. Pandemian kohdalla strategia ei toimi. Vaikka kuinka käsittelisi pelkoaan, epävarmuus pysyy. Ympäristö ei enää olekaan niin ennakoitava. Se horjuttaa perusturvallisuutta tavalla, johon moni ei ole tottunut.

Psykologi Arto Pietikäisen mukaan jokaisella tunteella on tärkeä funktio, niin pelollakin. Tunteen pelko vain pahentaa sitä. Torjumisesta taas on enää lyhyt matka mitätöintiin.

Oikein mitoitettuna pelko on hyödyllinen tunne, ei merkki heikkoudesta. Tunnolliset ihmiset ovat taipuvaisia neuroottiseen pelkoon, mutta tilastojen valossa he ovat myös muita terveempiä, koska he ennakoivat riskejä.

Annos kollektiivista huolta auttaa myös yhteisöä toimimaan järkevästi. Tämä on todettu kesän mittaan toistuvasti: tartunnat ovat usein ryöpsähtäneet tilanteissa, joissa pelkokapinalliset ovat hylänneet varotoimet.

Toki pelkokin voi vyöryä yli. Silloin se lamaa eikä palvele. Pelon varjolla voi tehdä myös pahaa, lietsoa paniikkia ja vääristellä tilastoja. Pandemia koettelee pahimmin juuri niitä, joita ahdistaa jo valmiiksi. Mutta ei ahdistustakaan hoideta sulkemalla silmiä totuudelta vaan altistamalla tosiasioille.

Pelon mitätöinnin alta paljastuu syvempi toive: että saisi palata vanhoihin hyviin aikoihin, huolettomiin juhliin ja spontaaneihin halauksiin. Ettei tarvitsisi kohdata tyhjäksi ostettuja vieruspaikkoja ja hymyn peittäviä suojuksia – todellisuutta, joka tuntuu kovin vieraalta.

Joskus puhdistavinta on myöntää, että pelkää. Se valmentaa sietämään epävarmuutta, joka voi jatkua vielä pitkään.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.