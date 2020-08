Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa, että koronavirusepidemian torjuntaan on olemassa helppoja ja vaikeita keinoja.

”Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää, että helpot kannattaa ottaa käyttöön ennen kuin vaikeisiin on pakko turvautua.”

”Yksilöille on suhteellisen vaivatonta noudattaa hygieniaohjeita, pitää etäisyyksiä ja välttää turhaa parveilua suurissa ihmisjoukoissa. Yrityksille etätyön suosiminen on edullinen riskivakuutus kaikkialla, missä työnkuvat sen mahdollistavat.”

”Koko yhteiskunnan kattavien toimien kustannusten ja hyötyjen laskeminen on monimutkaisempaa. Yksinkertaisiin keinoihin lukeutuu kuitenkin esimerkiksi rajaliikenteen kontrolli, jossa Suomessa lepsuiltiin keväällä ja lepsuillaan yhä.”

”Lomalta maahan palaaville suositellaan kotikaranteenia, mutta läheskään kaikki eivät ole suositusta noudattaneet. Matkailijat ovat puhdasta piittaamattomuuttaan käynnistäneet kotimaassa tartuntaketjuja. Ulkomaanmatkat eivät ole ihmisille elinehto, joten pakollinenkaan karanteeni palaaville ei olisi kohtuuton vaatimus.”

Iltalehti: ”Suomi uhkaa epäonnistua jo toistamiseen Suomeen palaavien matkustajien rajavalvonnassa, kun koronan toinen aalto orastaa Euroopassa. Tällainen on omiaan edesauttamaan koronan leviämistä matkojen mukana, kuten kertaalleen kävi jo viime keväänä.”

”Suomeen voi palata tällä hetkellä kesämatkoilta täysin kahden viikon karanteeniohjeesta piittaamatta. Lisäksi kukaan ei valvo, mistä ihmiset tosiasiassa palaavat. Satamissa, laivoissa ja Helsinki-Vantaalta lähtiessä voi liikkua vapaasti ilman maskia. Se, että Helsinki-Vantaalla on avattu koronatestiasema, ei tarkoita, että kaikki altistuneet testissä kävisivät – tai että altistuminen vielä näkyisi itse koronatestissä.”

”Suomen koronatapausten kasvu ei missään tapauksessa johdu pelkästä matkustamisesta ulkomailla. Koronalle altistumisia on ihan kotimaisissa ravintoloissa, tapahtumissa ja joukkokokoontumisissa.”

”Kiireellisin toimenpide uuden koronaleviämisen hillitsemisessä on kuitenkin se, että nykyisiä ohjeita myös noudatetaan – ja valvotaan.”

Karjalainen on huolissaan koronaviruksen leviämisestä uudelleen erilaisissa kesätapahtumissa.

”Nyt on meidän jokaisen vastuulla, ettei epidemia lähde leviämään. Tärkeintä on se, ettei kukaan osallistu tapahtumiin sairaana vaan sen sijaan hakeutuu tarvittaessa koronatestiin. Tapahtumissa turvavälit pitävät vain, jos jokainen niistä omalta osaltaan huolehtii – tosin niistä myös tarvittaessa huomautellaan. Käsien ahkera desinfiointi ja oikeaoppinen yskimishygienia on tärkeää. Kasvomaskien käytölle ei ole mitään esteitä.”