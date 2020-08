Kaupallinen lääkekehitys on maailmanlaajuisesti vahvimpia kasvualoja, mutta Suomi on jäänyt siinä selvästi jälkeen kilpailijamaista elinkeinopolitiikkamme keskittyessä insinööritieteisiin perustuviin aloihin. Osaratkaisuna siihen, että Suomikin voisi hyötyä lääkekehityksen taloudellisista hyödyistä, on nähty kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen.

Lääkekehityskeskuksen tärkeimpänä tehtävänä olisi varmistaa veronmaksajien edut siten, että julkisella ja yksityisellä rahoituksella perustutkimuksesta saadut löydökset siirtyisivät mahdollisimman tehokkaasti kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja toivottavasti myös potilaiden hyödyksi.

Lääkekehityskeskuksen perustamista pohtineet sosiaali- ja terveysministeriön työryhmät ovat suunnitelleet puhki hankkeen toteuttamisen, ja sijaintipaikastakin on selkeä näkemys. Lääkekehityksen pohjaksi tarvittavista, yliopistotutkimuksesta kumpuavista aihioista ei lääkekehityskeskuksen menestys myöskään jäisi kiinni. Sen todistavat yliopistoista ulkomaille siirtyvät lääkekehitysaihiot lääkekehityskeskusta odotellessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat alle 30 miljoonaa euroa. Verrattuna esimerkiksi akkuteollisuuden juuri saamaan yli 400 miljoonan euron rahoitukseen lääkekehityskeskuksen perustaminen ei voi faktisesti olla kiinni budjettivarojen puutteesta. Siten asia on kiinni ainoastaan poliittisesta päätöksestä, jonka tulevassa budjettiriihessä soisi veronmaksajien puolesta vihdoin tapahtuvan.

Jukka Westermarck

professori, Turun yliopisto

