Mikko Huhtamies jatkoi tärkeää keskustelua paikallisuuden ja kulttuurin hyödyntämisestä matkailumarkkinoinnissa (HS Mielipide 6.8.). Hän nosti esiin Helsingin ulkoilusaaret ja kysyi perustellusti, miksi tuoretta tutkimustietoa näiden saarten historiasta ei käytetä hyväksi esimerkiksi saarten verkkosivuilla.

Myös paikannimistöä voisi hyödyntää nykyistä huomattavasti enemmän tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Helsingin moni-ilmeinen paikannimistö koostuu useista kielellisistä ja historiallisista kerrostumista, joiden avulla kaupungin vaiheita ja kaupunkilaisten kokemuksia voisi tuoda näkyviin.

Paikannimet olisi luonteva valjastaa osaksi kaupungista ja sen paikoista kertomista, sillä ne ovat myös arjen työkaluja ja päivittäin käytössämme. Niihin kytkeytyy usein myös paljon muistoja ja mielikuvia. Nimien käytöllä tai käyttämättömyydellä voidaan myös osoittaa erilaisia identiteettejä: tästä vahvin esimerkki ovat Helsingistä käytetyt slanginimet Hesa ja Stadi.

Paikannimistö kuvastaa sekä suunniteltua että koettua kaupunkia. Suunniteltu kaupunki tulee näkyviin ennen kaikkea kadunnimissä ja muissa virallisissa nimissä, joissa kaupunkisuunnittelun tavoitteet ja kansalliset ideologiatkin saavat sijansa. Eniten huomiota ja tunteita herättävät usein muisto­nimet Leskirouva Freytagin kujasta Arndt Pekurisen puistoon, joihin liittyy monia symbolisia ja poliittisiakin merkityksiä. Kadunnimikylteissä näkyy myös kaupungin kaksikielisyys, ja tätä arvokasta ja kansainvälisestikin melko harvinaista käytäntöä voisi nostaa vahvemmin esiin markkinoinnissa.

Koettu kaupunki puolestaan tulee esiin kaikkina niinä tapoina, joilla kaupunkilaiset puhuvat itselleen tärkeistä paikoista virallisten nimien ohessa tai niiden sijaan. Tällaisia ovat paitsi yleiset nimet Kurvista Makkarataloon myös harvinaisemmat pienen piirin käyttämät nimet.

Helsingin yliopistossa tehdään monipuolista tutkimusta paikannimistöstä, ja ennen kaikkea Helsingin paikannimistö monine kerrostumineen on ollut usean työn ja opinnäytteen kohteena. Niissä on selvitetty paitsi nimien taustaa ja muodostusta myös esimerkiksi nimien käyttöä. Myös merellinen Helsinki on ollut tutkimuskohteena, ja töissä on tarkasteltu muun muassa Villingin nimikerrostumia keskiaikaisista nimistä 2000-luvun nimiin sekä Suomenlinnan asukkaiden arjessaan käyttämiä nimiä.

Paikannimitietoa voisi tuoda moniulotteisemmin ja tutkimustietoon pohjautuen näkyviin kaupungin ja sen kohteiden kotisivuilla ja kohteiden opastauluissa. Lisäksi esimerkiksi digitaaliset sovellukset innostaisivat matkailijoita ja kotikaupunkilaisiakin tutustumaan uusin silmin paikkoihin nimien kuvaamina.

Niihin voisi yhdistää mahdollisuuden kertoa omista paikannimikokemuksista. Paikannimet eivät ole koskaan vain nimiä, vaan niiden taustalta avautuu paikan historiaa ja paikkaan kytkettyjä merkityksiä ja kokemuksia. Paikannimet ovat paikallisuutta parhaimmillaan.

Terhi Ainiala

nimistöntutkija, yliopistonlehtori, Helsinki

