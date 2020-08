Päätoimittaja Anu Ubaud kirjoitti kolumnissaan (HS 9.8.) poikien tyttöjä heikommasta koulumenestyksestä.

Usein sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä selitetään luonnollistetuilla syillä. Annetaan ymmärtää, että nyky­koulun rajoituksiin ja mahdollisuuksiin tyttöjen perusluonne soveltuu paremmin kuin poikien. Tällaista perusluonnetta ei ole, vaan monet tytöt on kasvatettu kouluhenkisiksi. Ubaudin esiin nostama vaarallinen fraasi ”pojat ovat poikia” kuulostaa niin väsähtäneeltä, että on vaikea uskoa sitä kenenkään oi­keaksi asenteeksi. Sitä se kuitenkin on.

Pojilla on enemmän käytöksellistä ja vähemmän opillista vapautta. Välinpitämätöntä ja häiritsevää käytöstä katsotaan helposti sormien läpi, mutta käytännön asioissa pidellään tiukasti kädestä. Poikien arvellaan olevan täysin kykenemättömiä huolehtimaan omista välineistään tai muistavan yksinkertaisia asioita edes huomisesta koulupäivästä. Kun tämä asenne ohjaa poikien ja miesten kanssa toimivia vuodesta toiseen, aikuiset eivät enää edes problematisoi sitä, kuinka paljon näkymätöntä työtä työ-, opiskelija- ja perheyhteisöjen muut ihmiset tekevät suurpiirteisiä miehiä palvellessaan.

Asia ei ratkea hyrräämällä poikien ympärillä nostelemassa kyniä ja heiluttelemassa helppoja kirjoja, että tuo lukisi edes jotain. Lapselta saa ja pitää odottaa asioita. Jos odotusten kehyksenä on turvallinen ympäristö kotona ja koulussa, edes poikalapsi ei mene rikki, vaikka välillä joutuisikin ponnistelemaan ihan itse.

Pyry Urhonen

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.