Wechat ja Tiktok ovat olleet otsikoissa ympäri maailman. Viime viikolla Yhdys­valtain presidentti Donald Trump alle­kirjoitti asetuksia, jotka voivat kieltää kiinalais­sovellusten käytön Yhdys­valloissa. Uutisten kärjessä mainittiin usein video­palvelu Tiktok, joka on länsi­maissa suositumpi. Viesti­sovellus Wechat on kuitenkin se, jonka kielto iskisi kiinalaisiin kovempaa.

Trumpin hallinnon mukaan Wechat vakoilee, kerää dataa ja toimii valeuutisten sekä väärän tiedon levittäjänä. Maailman johtavat tietoturva-asiantuntijat ovat suurin piirtein samaa mieltä.

Olen käyttänyt Wechatia vajaat neljä vuotta melkein joka päivä. Kiinassa on hankala elää ilman sitä. Sovelluksen kautta kulkevat mobiilimaksut, päiväkodin viestintä, ulkoministeriön tiedotus ja yhteydenpito ystäviin. Käynti- ja pankkikorttien merkitys on vähentynyt, kun on helpompaa skannata Wechatilla. Sovellus on melkein jokaisen kiinalaisen puhelimessa – käyttäjiä on 1,2 miljardia.

Erityisesti Kiinassa työskenteleville journalisteille on selvää, että Wechatin suhteen on oltava äärivarovainen. Mistään arkaluonteisesta ei voi keskustella, ja jo pelkkä yhteydenotto voi vaarantaa haastateltavan turvallisuuden.

Lisäksi sovelluksen kautta pääsee todennäköisesti tunkeutumaan puhelimessa oleviin muihin tietoihin. Tunkeutumattakin sovellus tietää käyttäjästään valtavasti. Kenen kanssa juttelen, mitä ostan, paljonko minulla on rahaa ja missä liikun.

Kiina on autoritaarinen maa, joka val­voo kansalaisiaan. Wechat on niin onnistunut ja helppokäyttöinen sovellus, että keskittäminen tapahtuu puolivahingossa.

En itsekään voi kiistää: Wechat on valtavan kätevä.

Wechat on ollut yksi harvoista silloista Kiinan ja muun maailman välillä. Viestisovellus, joka toimii Kiinan sisä- ja ulkopuolella. Supersovelluksen sosiaalisesta merkityksestä kirjoitti esimerkiksi The New York Times -lehti.

Kiina on jo vuosia sitten sulkenut lähes kaikki amerikkalaiset sovellukset palomuurinsa ulkopuolelle. Twitteriä, ­Instagramia, Facebookia tai Googlea ei voi käyttää Kiinassa. Whatsapp ei toimi.

Jos Wechat-kielto toteutuu, monen Yhdysvalloissa asuvan kiinalaisen säännöllinen yhteydenpito kotimaahan voi katketa. Siltaa on kuitenkin aina kuljettu kahteen suuntaan. Tarkasti valvotun sovelluksen kautta Kiinan lieka ylettyy sen rajojen ulkopuolelle. Sensuuri ja propaganda kilahtavat hetkessä maailman toiselle puolen.

Wechat on vähän liian hyvä sovellus. Ja vähän liian kiinalainen.

Kirjoittaja on HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja.