Muut lehdet

Karjalainen toteaa, että koulujen lähi­opetus alkaa jälleen voimistuvan korona­virus­epidemian vuoksi epä­varmuuden vallassa.

”Kouluissa ja kodeissa on varauduttava siihen, että tautitilanteesta riippuen välillä siirrytään myös etäopetukseen lyhyellä varoitusajalla.”

”Onneksi etäopetus on jo tuttua ongelmineenkin, sillä koronaviruspandemian takia koulut siirtyivät nopeasti ja käytännössä valmistautumattomina etäopetukseen viime maaliskuussa.”

”Peruskouluissa lähiopetukseen palattiin toukokuun puolivälissä. Vaikka kouluun palaaminen herätti pelkoa, jälkikäteen arvioituna se oli hyvä asia. Kouluissa koeponnistettiin epidemian hillitsemiseksi tehdyt turvajärjestelyt, joita nyt – kuten keväällä jo arvata saattoi – joudutaan jatkamaan jopa entistä tiukempina. Käsienpesun ja yskimishygienian lisäksi myös kasvomaskien käyttö voi olla tarpeen koululuokissa ja koulukuljetuksissa.”

”Keväällä rohkaisevaa oli se, ettei epidemia voimistunut lähiopetukseen siirtymisen takia.”

”Kouluissa uutena haasteena on kuroa umpeen etäopetuksessa syntyneitä aukkoja. Osa oppilaista putosi keväällä kärryiltä, ja paremminkin pärjänneille on syntynyt oppimisvelkaa. On kohtuutonta, että tässä tilanteessa osassa kuntia opettajia lomautetaan.”

Savon Sanomat kertoo, että Opetus­alan ammattijärjestön OAJ:n tietojen mukaan 17 kuntaa lomauttaa opettajia heti luku­vuoden edellä.

”Lomautuksille on tuskin tervetullutta ajankohtaa missään työpaikassa. Kouluissa ajoitus juuri ennen opetuksen käynnistämistä voi silti olla huonoista vaihto­ehdoista vähiten huono. – – Opetuspäivinä opettajien poissaolo aiheut­taisi vielä enemmän vahinkoa.”

”OAJ:n puolelta tuodaan kuitenkin esiin, että lomautettavat opettajat joutuvat aloittamaan työnsä kylmiltään, suunnittelematta. Näkökohta on huomion­arvoinen etenkin siinä tapauksessa, että opettajilta edellytetään valmistautumista kaikesta huolimatta. – – Lomautuksissakin on omat pelisääntönsä, joista ensimmäinen kuuluu, ettei lomautuspäivä ole työpäivä.”

”Kuntaliitosta kuitenkin muistutetaan, että kunnat tekevät parhaansa vakavien talousongelmien ja palveluvelvoitteiden ristipaineessa.”

”Liiton arvion mukaan koronaepidemia heikentää miljardilla eurolla kuntataloutta, jossa tulot ja menot ovat ennestään pahasti epätasapainossa. Koulumaailmassa esimerkiksi OAJ:n vaatimat pienet ryhmäkoot ja opetuksen digitalisoiminen kuluttavat resursseja.”

”Vastuulliseen edunvalvontaan sisältyy myös kriisitietoisuutta eli ymmärrystä, että moni joutuu vaikeana aikana uhraamaan jotain omastaan. Lomautuksia ei kukaan halua, mutta kuntatalouden tilanteessa voi olla pahempaakin edessä.”