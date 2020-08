Puolassa kaavaillaan vetäytymistä naisiin kohdistuvan väki­vallan vastaisesta sopimuksesta. Myös Turkin tilanne hirvittää: uutis­toimisto AFP:n mukaan maassa tapetaan naisia entistä enemmän. Sielläkin harkitaan irtautumista Istanbulin sopimuksesta.

Suomessa asiat ovat paremmin. Suku­polveni naiset ja tyttäremme tekevät itse elämänsä valintoja ja voivat julkisesti kertoa epä­kohdista. Isät, veljet ja avio­miehet eivät päätä puolestamme.

Ongelmatonta ei ole täälläkään: erityisesti parisuhdeväkivalta rumentaa tilannetta. Henkirikokset tehdään usein perhepiirissä, ja naisen surmaaja on tavallisimmin puoliso tai entinen kumppani. Pelosta ei ole päästy, vaikka perusarvojamme on jokaisen oikeus turvaan ja koskemattomuuteen.

Fyysisen väkivallan lisäksi pilkka, vähättely ja alistaminen kurjistavat perhe-elämää. Väestöliiton mukaan henkinen väkivalta koetaan usein fyysistä raskaammaksi.

Tuttavani kohtaa työssään vanhoja naisia, jotka kantavat vastuun kotiaskareista ja hoivaavat puolisoitaan. Pitkä yhteinen elämä ja velvollisuudentunne antavat voimaa, mutta naisen liikkumatila voi olla olematon. Hän soittaa ystävälleen vain silloin, kun mies on lääkärissä. Oma hetki päättyy raportointiin: kysymyksiin ”kenelle soitit” ja ”mitä sanoit” on vastattava. Puoliso on mustasukkainen ikkunalaudan kukista, joita nainen hoitaa liian hellästi. Kaiken keskellä kesäinen iltapäivä mattopyykillä tuntuu kahlitusta lomalta.

Kaunokirjallisuudessa on kuvauksia naisten roolista perheissä ja yhteiskunnan rakentamisessa. Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan Anna on esimerkki naisesta, joka havainnoi terävästi ja ajattelee enemmän kuin sanoo. Hän venyy puolisona, miniänä, työntekijänä, äitinä ja isoäitinä. Vasta vanhenevana leskenä hän pohtii, rohkenisiko ajatella itseään.

Monessa suvussa on Annan kal­taisia naisia, jotka ottivat huolehtijan vastuun nuorena ja kantoivat sitä metelöimättä vanhuuteen saakka. Hiljaisia ikääntyneitä naisia on Suomessa tuhansittain, mutta heidän näkemyksensä eivät rikasta julkista keskustelua. Mediassakin harmaapäinen asiantuntijamies saa useammin tilaa kuin ikäisensä nainen.

En usko, että hiljaiset naiset kaipaavat kolumnistin kiitosta tai uuden vuosituhannen tasa-arvotaisteluja, mutta omaa, itsensä näköistä tilaa he voivat kaivata.

Vanhojen naisten elämässä riit­täisi opittavaa murrosten aikana. Yhdeksänkymppiset ovat nähneet sotavuodet, jaksaneet jälleenrakennuksen ja kestäneet silloin, kun miehet ovat oireilleet kokemaansa.

Vuosikymmenestä toiseen naisten julkinen rooli oli selvästi pienempi kuin miesten, koska aikaa, rahaa ja rohkaisua ei liiemmälti ollut. Perinteet ja käytännöt suosivat miehiä, vaikka Suomi kuului tasa-arvon edelläkävijöihin.

Ikääntyneiden naisten työmäärä on ollut häkellyttävä. Päivät teh­taassa, konttorissa, maatilalla tai perheyrityksessä täydentyivät vuosikymmenestä toiseen kodin velvol­lisuuksilla.

Osa jaksoi myös seurata maailmanmenoa ja auttaa jälkeläi­siään pärjäämään paremmin. Nai­silla oli iso merkitys kansansivistystyössä ja kriiseistä selviämisessä. He kasvoivat kiinni sukupolvien vastuuseen.

Hiljaisten naisten näkemykset antaisivat perspektiiviä yliviritettyyn elämäämme ja muistuttaisivat, mikä polullamme on arvokasta ja kestävää. Pintatiedosta riippuvaisille tekisi hyvää rauhoittua kuuntelemaan niitä, jotka puhuvat vähän hitaammin.

Kuulluksi tuleminen olisi ikäihmisille tärkeää ja kuunteleminen kaunis teko. Moni vanha nainen ja mies on tottunut mittaamaan elämänsä arvoa fyysisellä toimintakyvyllä ja tarpeellisuudella muille ihmisille. Vanhuuden heikkous voi merkitä tyhjyyttä ja yksinäisyyttä, vaikka viimeiset vuodet voisivat olla otollisia hetkiä siirtää muisti­tietoa nuoremmille ja keskustella antoisasti.

Elämänjanoinen ihminen on vuosisadat tehnyt kaikkensa pidentääkseen elinikää. Suomessa siinä on onnistuttu hyvin. Siksi on kummallista, että kiinnostus vanhusten näkemyksiä kohtaan on laimeaa.

Ehkä kuolemanpelkomme on niin suuri, että väistelemme ihmisiä, jotka ovat matkansa loppukaar­teessa. Etäisyyden pitäminen on helpompaa kuin rajallisuuden kohtaaminen ja ajattelu yhdessä.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja e2 Tutkimuksen johtaja.