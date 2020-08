Vieraskynä

Koronavirus­pandemia on historian ensimmäinen aidosti globaali, maa­pallon joka kolkalla äkillisen yhtä­aikaisesti vaikuttava humanitaarinen kriisi. Kriisin ytimessä on terveys, mutta se paljastaa keskinäis­riippuvuutemme tuhannet säikeet laajemminkin.

Epidemiat ja pandemiat ovat uhka terveydelle ja vakaudelle sekä paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti että globaalisti. Varautuminen on nykyisellään riittämätöntä.

Koronaviruspandemia on osoittanut, että terveysjärjestelmiä on vahvistettava, tautien seurantaa on tehostettava ja epidemiavalmiuteen on panostettava – kaikkialla. Jotta yhteiskuntien perustoiminnot voidaan turvata, terveydenhuollon saatavuus on varmistettava.

Heikoin tilanne on siellä, missä julkinen terveydenhuolto ei edes normaalioloissa kykene tuottamaan kattavia perusterveyden palveluita. Epätoivoisin tilanne on konfliktimaissa, joissa pahimmillaan koko terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut.

Vakavimmin koronaviruspandemia kurittaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Niitä, joilla ei ole turvaverkkoja, säästöjä tai mahdollisuuksia etätyön ­tapaisiin ensimmäisen maailman etuoikeuksiin. Myös kehittyneissä maissa pandemia iskee rankimmin niihin, jotka ovat jo valmiiksi vai­keassa tilanteessa.

Suorien vaikutustensa lisäksi pandemia vaikuttaa muiden sairauksien leviämiseen, pahenemiseen ja hoitoon erityisesti kehittyvissä maissa. Voimme jo havaita esimerkiksi ­ebolaepidemiasta tutun ilmiön: ihmiset eivät pääse terveydenhuollon palveluiden piiriin rajoitusten, pelkojen tai poliittisten päätösten seurauksena. Myös kehittyneissä maissa koronaviruksen hoitoon varatut resurssit pidentävät muita hoito­jonoja.

Arvostettu brittiläinen lääketieteen julkaisu The Lancet arvioi ­tilanteen vaarantavan erityisesti ­äitien ja lasten terveydenhuollon palveluiden saatavuuden. Myös rokotusohjelmia on keskeytetty koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten ja toimitusvaikeuksien takia.

Koronaviruspandemian yhteydessä puhutaan paljon terveys­turvallisuudesta. Tehokas toiminta kriisitilanteessa onnistuu, kun normaaliaikana on panostettu kestävään ja kansalaisten luottamusta nauttivaan terveysjärjestelmään, jota kansalaisyhteiskunnan toimijat täydentävät. Suomi on sitoutunut kansainväliseen terveysturvaohjelmaan ja toiminut ohjelman puheenjohtajana ja ohjausryhmässä.

Maailmanlaajuisesti kattavat terveydenhuollon palvelut ovat kuitenkin paljon laajempi kehitys- ja ihmisoikeuskysymys. Vaikka Suomi myönsi lisärahoitusta Maailman terveysjärjestölle WHO:lle Yhdysvaltojen vetäydyttyä järjestön tukemisesta, Suomen pitkäkestoinen kansainvälisen terveystyön rahoitus on vähentynyt. Suomen tulee nostaa terveyteen ohjattava kehitysrahoitus aiemmalle tasolle ja edistää erityisesti vähiten kehittyneiden maiden terveydenhuollon rahoitusta.

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen maailmanlaajuisesti kattavien terveydenhuollon palveluiden sitoumuksen toimeenpanon tulee olla keskeisessä asemassa Suomen kehityspolitiikassa.

Lisäksi on vahvistettava kansalais­yhteiskunnan roolia ennalta ehkäisevässä terveystyössä ja terveydenhuollon palveluiden puutteiden täydentäjänä niin Suomessa kuin maailmallakin. Vahva kansalais­yhteiskunta mahdollistaa nopean matalan tason toiminnan jo ennen tilanteen kehittymistä epidemiaksi.

Suomen kannattaa erityisesti korostaa rooliaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä. On ensi­arvoisen tärkeää puhua aiheesta ­ihmisoikeutena juuri nyt, kun pandemia vaikeuttaa äitien ja lasten pääsyä hoitoon ja osa valtioista ­vähentää tai tiukentaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen suunnattua rahoitusta.

Suomalaisilla viranomaisilla, järjestöillä ja yksityisellä sektorilla on osaamista ja innovaatioita. Suomen tulee nyt hyödyntää osaamistaan ja auttaa niitä, joihin globaalit terveyskriisit eniten vaikuttavat. Selkeä sitoutuminen ja panostus terveydenhuollon tukemiseen kansainvälisesti on panostus paitsi kestävään kehitykseen myös Suomen omaan terveysturvallisuuteen.

Hannele Virtanen ja Rea Noponen

Kirjoittajat ovat kansainvälisen kehitys- ja katastrofiterveyden erityisasiantuntijoita Suomen Punaisessa Ristissä.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.