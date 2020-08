Kun koronavirus on pakottanut ihmiset elämään eristyksissä, naisiin kohdistuvan väkivallan tilastoihin on tullut piikki. Naiset ja tytöt ovat ansassa pahoinpitelijöidensä kanssa, kaukana avusta tai tukipalveluista. YK on kutsunut naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymistä koronaviruksen varjopandemiaksi.

Puolassa naisten ja tyttöjen tilanne muuttui aina vain vai­keammaksi, kun maan oikeusministeri Zbigniew Ziobro ehdotti, että Puola vetäytyisi Istanbulin sopimuksesta.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen sopimus, joka koskee erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se kattaa sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikki muodot. Kaikki maat, jotka ovat ratifioineet sopimuksen – Puola mukaan lukien – ovat velvoitettuja suojelemaan ja tukemaan väkivaltaa kohdanneita.

Oikeusministeri Ziobro kutsuu sopimusta haitalliseksi sen ”ideologisen sisällön” takia. Populistit sanovat sen olevan uhka perinteisille perhearvoille.

Puolan johtava Laki ja oikeus -puolue (PiS) ja sen hallituskumppanit toimivat tiiviisti katolisen kirkon kanssa ja ajavat aktiivisesti uuskonservatiivista agendaa. Vuosien ajan he ovat vääristelleet naisten oikeuksiin liittyvää keskustelua ja tasa-arvokysymyksiä, mikä on toiminut myös polttoaineena hyökkäyksille sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastaan.

Istanbulin sopimuksesta irtaantumisella on katastrofaaliset seuraukset miljoonille naisille ja tytöille sekä organisaa­tioille, jotka tarjoavat elintär­keää tukea väkivaltaa kohdanneille. Sopimuksesta vetäytyminen on askel menneeseen ja kansainvälisen oikeuden loukkaus. Se on viesti siitä, että naisten ja tyttöjen hyvinvointi tai turvallisuus ei ole suojelemisen arvoinen asia.

Vuonna 2019 yli 65 000 naista ja 12 000 lasta ilmoitti kohdanneensa lähisuhdeväkivaltaa Puolassa. Viranomaiset käynnistivät tutkinnan 2 527 raiskauksesta. Järjestöt epäilevät, että raiskausten todellinen määrä on moninkertainen.

Vastikään tehty, koko Eurooppaa käsitellyt tutkimus osoitti, että Puolassa naiset ilmoittavat kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta vain harvoin. Tämä heijastaa epäluottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan. Väkivallasta selvinneet pelkäävät, ettei heitä uskota. Puolan oikeusministeri on käyttänyt näitä lukuja oman agendansa vahvistamiseen eli todisteena sille, että naisiin kohdistuva väkivalta Puolassa olisi vähäistä.

Valtaosa Euroopan valtioista on ratifioinut Istanbulin sopimuksen. Silti on maita – esimerkiksi Turkki –, joissa irtaantuminen Istanbulin sopimuksesta on asialistan kärjessä.

Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa sopimusta ei ole ratifioitu. Taustalla vaikuttavat sukupuolen käsitteeseen liittyvät väärinkäsitykset sekä tietoinen päätös olla huomioimatta sukupuolittuneen väkivallan riskiä.

Auttavat puhelimet ja turvakodit ympäri Eurooppaa ovat pandemian myötä kertoneet naisiin kohdistuvan väkivallan hälyttävästä lisääntymisestä. Vaikka rajoituksia tarvitaan pandemian hillitsemiseksi, on hallitusten tartuttava toimeen varmistaakseen naisten ja tyttöjen turvallisuus myös poikkeusoloissa.

Nils Muižnieks

Amnestyn Eurooppa-johtaja, entinen Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu

