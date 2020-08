Sukupuolenkorjaushoidoista kertoneeseen juttuun (HS 2.8.) haastateltu Tampereen yliopistollisen sairaalan transpoliklinikan psykiatri Teemu Kärnä esitti monia hyviä huomioita trans- ja muunsukupuolisten saaman hoidon tärkeydestä ja heidän asemastaan yhteiskunnassa. Jutusta jäi kuitenkin otsikkoa myöten mieli­kuva, että suurin hoitoihin liittyvä ongelma olisi syntymässä tytöiksi määriteltyjen trans­poikien ja muunsukupuolisten yliedustus hoitoon hakeutu­vissa.

Väestötason esiintyvyystutkimukset eivät tue ajatusta siitä, että sukupuoliristiriidan kokemukset olisivat merkittävästi yleisempiä ihmisillä, jotka on syntymässä määritelty tytöiksi. Suuremmat ongelmat liittyvät resurssien riittämättömyyteen, vanhentuneeseen translakiin ja epäröintiin uudistaa sukupuolidysforian hoitoa siten, että se vahvistaisi paremmin potilaiden hyvinvointia.

Keskeinen ongelma muodostuu hoitoyksiköiden pitkistä, jopa vuosia kestävistä odotusajoista. Tutkimusyksiköiden resurssit eivät ole kasvaneet hoitotarpeen mukana, ja Euroopan rasismin vastainen komissio ECRI onkin patistanut Suomea perustamaan kolmannen yksikön hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Translaki on vanhentunut. Sen uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja se tulisi toteuttaa pikimmiten. Uudistuksessa sukupuolen juridinen vahvistaminen ja sukupuoliristi­riidan lääketieteellinen hoito tulee erottaa toisistaan. Nykyisellään ne on sidottu tarpeettomasti yhteen. Lisäksi on taattava mahdollisuus muuttaa juridinen sukupuoli omalla ilmoituksella, niin täysi- kuin alaikäisille.

Uudistuksessa pitää poistaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Sukupuolidysforian lääketieteellisessä hoidossa on myös huomioitava nykyistä paremmin yksilölliset tarpeet. Samalla on huolehdittava siitä, että terveydenhuollon ammattilaisille on tarjolla perus- ja täydennyskoulutusta sukupuolen moninaisuudesta.

On hyvä huomioida, että transpoliklinikoille hoitoon hakeutuvien määrä ei ole sama asia kuin sukupuoliristiriitaa kokevien ihmisten määrä. Se ei ole myöskään sama kuin trans- tai muunsukupuolisiksi identifioituvien määrä. Sukupuoliristiriitaa kokevien hoitoon hakeutumisesta ei pitäisi tehdä ongelmaa, vaan tulisi keskittyä hoidon saavutettavuuden vahvistamiseen, hoidon kehittämiseen sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseen.

Kerttu Tarjamo

pääsihteeri, Seta

