Muut lehdet

Savon Sanomien mukaan Valko-Venäjän presidentin­vaalien tulos – istuvan presidentin Aljaksandr Lukašenkan voitto noin 80 prosentin ääni­osuudella – ei ollut kovin yllättävä uutinen.

”Tasaisempaa jakaumaa ei voinut odottaa, kun maataan yli neljännesvuosisadan itsevaltiaan tavoin johtanut Lukašenka oli pidätyttänyt, vangituttanut ja aja­nut maanpakoon vastaehdokkaitaan.”

”Valko-Venäjän presidentinvaalit ovat näytösluonteiset myös vilpin ja olemattoman tarkkailun johdosta.”

”Lukašenkan todellinenkin kannatus voi olla varteenotettavien vaihtoehtojen puuttuessa yli puolet, mutta tulos on saatava näyttämään ylivoimaiselta, jotta oppositio ei voimaantuisi tulevaa varten.”

”Lukašenkan asema ei kuitenkaan ole enää kiveen hakattu. Kansalaisten tyytymättömyys vapauden puutteeseen ja tukahduttavaan hallintoon on kasvanut. Oppositioliike on tullut näkyväksi suurmielenosoituksissa, jotka jatkuivat vaalien jälkeen. Laajat kansanjoukot tietävät äänestäneensä jotain muuta ehdokasta.”

”Pelkona on, että Lukašenka käyttää sotilaallista voimaa demokratialiikkeen murskaamiseen. Presidentti on pohjus­tanut tällaista mahdollisuutta maalaamalla maastaan kuvaa ulkovaltojen hybridivaikuttamisen kohteena. Diktatorisin ottein ylläpidetty vakaus on kuitenkin haurasta.”

Kaleva kirjoittaa, että Lukašenkan koneisto varmisti istuvalle presidentille jatko­kauden peukaloimalla äänestystä edellisten vaalien tapaan.

”Lukašenka saattoi vielä keväällä pitää maansa presidentinvaaleja näytösluontoisena läpihuutona, jotka järjestyisivät entisen mallin mukaan hänen edukseen. – – Loppukesää kohden tilanne muuttui. Vanhaan menoon kyllästyneet kansalaiset alkoivat osoittaa mieltään epäsuosittua presidenttiä ja tämän hallintoa vastaan.”

”Elokuun alussa kokoontumisissa nähtiin kymmeniätuhansia ihmisiä vaatimassa Lukašenkan kaatamista. Sellaista ei Valko-Venäjällä aiemmin ollut koettu.”

”Lukašenkan kannalta huolestuttavinta oli mielenosoitusten leviäminen maaseudulle, jossa peruskannattajat aiemmin olivat.”

”Lukašenkaa on sanottu Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi. Toisaalta monet maat ovat lähteneet Lukašenkan viitoittamaan suuntaan. – – Näissä maissa seurataan varmasti tarkoin, mitä tapahtuu ihmisten saadessa tarpeekseen kansalaisvapauksien rajoittamisesta ja yleisestä holhoamisesta.”

”Valko-Venäjä on väärennettyjen vaalien seurauksena kuin painekattila. Oppositio tulee kasvamaan ja kansalaiset turhautuvat yhä enemmän tilanteessa, jossa mitään ei ole mahdollista demo­kratian keinoin muuttaa.”

”Lukašenka saattaa tuoda sotilaat kaduille, mutta se vain korostaisi yksinvaltiaan ja kansan vastakkainasettelua.”