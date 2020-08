Helsingin kaupungin verkkosivuilla kirjoitetaan seuraavasti: ”Kuntalaki velvoittaa kaupunkia pitämään huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja eri palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.”

Itä-Helsingin keskustan suunnittelussa tämä ei toteudu. Suunnitteluehdotukset ovat kyllä nähtävillä verkossa ja niitä voi kommentoida 16. elokuuta asti. Jokaiselle ehdotukselle on oma verkkosivunsa, jossa on esillä muutama ehdotukseen liittyvä kuva.

Sen lisäksi luettavissa on ehdotuksiin liittyvät pdf-tiedostot, jotka ovat kooltaan valtavia. Ruudulta lukeminen on kar­meaa: tiedostoja on zoomattava, skrollattava ja loitonnettava jatkuvasti. Harva omistaa nykyisin tulostimen, eikä näiden tiedostojen tulostaminenkaan ole suuren koon vuoksi helppoa – kokeilin sitä kyllä työpaikallani siinä onnistumatta.

Niin paljon kuin haluaisinkin kotikulmieni suunnitteluehdotuksia verkossa kommentoida, en valitettavasti ehdi käyttää tuntikausia tiedostojen toivottomaan tiirailuun ruudulla.

Miksi kunkin ehdotuksen sivuille ei ole kirjoitettu ehdotuksesta selkeää esittelyä, johon olisi tiivistetty ydinkohdat? Pelkät kuvat eivät kerro mitään.

Keskustakirjasto Oodin suunnittelu on loistava esimerkki siitä, miten helsinkiläisiä voi ottaa mukaan yhteisen kaupunkimme kehittämiseen. Vaikuttaa siltä, että Helsinki on Itä-Helsingin keskustan suunnittelussa ottanut osallisuuden edistämisessä aimo askeleen taaksepäin.

Katariina Ervasti

Puotinharju, Helsinki

