Juuri uuden kouluvuoden alkaessa uutisoitiin näyttävästi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemän, ekaluokkalaisten osaamiseroja kartoittavan tutkimuksen tuloksia (HS 7.8.). Monella tavalla arvokkaan ja hyödyllisen tutkimuksen asetelma ja tulosten raportointi jäivät tietyiltä osin ihmetyttämään.

Ensinnäkin puhe oppimisen riskitekijöistä kuulostaa loukkaavalta, kun on kyse vanhempien koulutustaustasta, perheessä aiemmin ilmenneistä oppimisvaikeuksista, äidinkielestä tai lapsen syntymän ajankohdasta. Nämä ovat kaikki olemassa olevia tosiseikkoja, jotka ovat osa luonnollista inhimillisen elämän kirjoa, eikä niitä tietoisesti ole valittu. Asiallista olisikin puhua neutraalisti osaamisen eroja selittävistä tekijöistä.

Vielä enemmän kummastuttaa tehostetun ja erityisen tuen päätöksen nimeäminen riskitekijäksi. Jos oppilaalle tehdään tehostetun tai erityisen tuen päätös, hänen osaamisessaan on havaittu puutteita ja tukipäätöksellä pyritään varmistamaan, että oppilas saa niihin tarvitsemaansa tukea. Tukipäätös ei siis voi olla osaamisen eroja selittävä tekijä vaan erojen korjaamiseen tähtäävä toimenpide. Mitä aikaisemmin oppilas saa tukea, sitä paremmin vältetään erojen lisääntyminen.

Pidän todellisena riskinä, jos tehostetun tai erityisen tuen päätöstä pidetään riskitekijänä. Huoltajat voivat nähdä päätöksen haitallisena oppilaan tulevaisuudelle ja kieltäytyä siitä. Pahimmassa tapauksessa oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea.

Uskoisin, että tutkimus on tehty parantamaan suomalaista koulua. Olisin toivonut raportointiin ja uutisointiin kannustavaa näkökulmaa. Nyt tutkimustuloksista saa helposti sen käsityksen, että joidenkin oppilaiden osana on epäonnistua jo ennen kuin koulu on alkanutkaan.

Tutkimus mittasi äidinkielen ja matematiikan taitoja. Koulussa opitaan paljon muitakin taitoja, jotka ovat tärkeitä oppilaan tulevalle pärjäämiselle. Huoltajan tärkein tehtävä on olla kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä ja huolehtia arjen rutiineista. Tähän pystyvät kaikki koulutustaustastaan riippumatta. Tärkeää on kannustaa oppilasta yltämään omaan parhaaseensa eikä vertaamaan itseään muihin. Toivotan kaikille koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen iloista ja luottavaista mieltä koulun alkuun!

Solja Toivio

luokanopettaja, eläkkeellä, Espoo

