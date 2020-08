Ilkka Soini kiinnitti huomiota (HS Mielipide 12.8.) liikenteessä piilevään vaaratilanteeseen, kun autoilija pysähtyy suojatien eteen päästääkseen ”hyvää hyvyyttään” jalankulkijan ylittämään katua. Soinin näkemässä tilanteessa viereistä kaistaa ajanut autoilija oli ajanut jalankulkijan päälle, kun autoilija ei ollut ”huomannut mitään”.

Itse olen liikenteessä niin jalankulkijan, pyöräilijän kuin autoilijankin roolissa. Olen pannut merkillä meille pesiytyneen liiallisen kohteliaisuuden jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kohtaan.

Autokoulussa aikoinaan opetettiin, että auto pysäytetään, kun jalankulkija on astumassa suojatielle. Nyt tieliikennelain mukaan jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

Käytäntö on mennyt siihen, että autoilija pysähtyy, vaikka jalankulkija haluaisi odottaa liikennevirtaan turvallista aukkoa.

Kohtelias autoilija ”pakottaa” näin epävarman jalankulkijan ylittämään katua ja vaarantamaan itsensä ”giljotiiniin”, kun viereistä kaistaa ajava ei ”huomaa mitään”.

Jouko Tikkanen

Sipoo

