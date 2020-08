Euroopan unioni on kuin suuri perhe, jossa jokainen jäsen on vähän oman­laisensa mutta kaikkien kohtalot linkittyvät toisiinsa – halusivat he sitä tai eivät.

Äänekkäin perhe­riita näyttää aina syttyvän rahasta. Heinäkuussa valtio­johtajat istuivat Brysselissä neljä päivää ja yötä päästäkseen sopuun budjetista ja korona­virus­pandemian jälkeisestä elvytyksestä. Tiukinta linjaa neuvotteluissa veti nuukaksi nelikoksi nimetty joukko eli Hollanti, Tanska, Ruotsi ja Itävalta.

Hollannin pääministeristä Mark Ruttesta jäi mieleen kolme sanaa: ei, ei ja ei. Mutta miksi juuri Hollanti oli nyt se kovin inttäjä?

Vastausta voi hakea maan historiasta. Hollanti sai alkunsa 1500-luvulla, jolloin Euroopassa elettiin suurten muutosten aikaa. Renessanssi, uskonpuhdistus ja löytö­retket mullistivat maailmankuvaa ja rakensivat pohjaa moderneille kansallisvaltioille ja yksilökeskeisemmälle ajattelulle.

Alankomaat oli osa Pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa, jota hallitsi vuosina 1519–1556 Kaarle V. Hän oli myös Espanjan kuningas. Kun Kaarle joutui luopumaan kruunustaan, hänen veljensä Ferdinand sai keisarikunnan ja Itävallan perimysmaat. Poika Filip peri espanjankieliset alueet ja Alankomaat.

Filip oli tietenkin katolinen, mutta suurin osa hollantilaismaakunnista oli jo kalvinistisia. Veristen kahakoiden jälkeen seitsemän pohjoisinta maakuntaa julistautui itsenäiseksi tasavallaksi vuonna 1581, ja niistä syntyi Hollanti. Eteläiset Alankomaat jäivät katolisiksi ja niistä tuli myöhemmin Belgia.

Historiasta muuten löytyy vastaus myös siihen, miksi Hollannin maajoukkue pelaa oransseissa paidoissa. Hollannin tasavallan päämiehistä suurin osa tuli Orania-suvusta, jonka nimi on peräisin ranskalaisesta Orangen kaupungista.

Hollannin menneisyys on hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan historia on eri kansojen yhteistä historiaa. Kristinusko ja uskonpuhdistus ovat yksi niistä suurista pohjavirroista, jotka ovat muovanneet mannerta perustuksia myöten.

Protestanttien ja katolisten maailmankuvassa on tunnetusti eroja, jotka näkyvät kulttuurissa ja taloudessa. Saksalainen professori ja kirjailija Dietrich Schwanitz toteaa Sivistyksen käsikirjassaan, että luterilaisuus teki mahdolliseksi kirkon ja valtion avioliiton ja että kalvinismi oli puhemiehenä kirkon ja rahan välisessä liitossa. Uskonpuhdistuksesta tuli modernin maailman ja kapitalismin kätilö.

Protestanttisista suuntauksista on hyvä muistaa puritanismi, joka vaikutti Englannin lisäksi Hollannissa. Se tarkoitti lähes masokistista työmoraalia, ylellisyyksien ja joutilaisuuden torjumista. Näiltä ajoilta ovat peräisin myös brittipubien järjettömät aukioloajat. Ilman puritaaneja Britannia tuskin olisi noussut modernisaation ja myöhemmin teollistumisen kärkimaaksi.

Kun puritaaneja alettiin vainota Euroopassa, he purjehtivat Amerikkaan. Heidän asenteensa, uskonsa ja instituutionsa vaikuttivat voimakkaasti Yhdysvaltojen syntymiseen. Ei ole ihme, että amerikkalaisilla on vielä nykyäänkin niin lyhyet kesä­lomat – jos pitävät lomaa ollenkaan.

Jotta taas voisi ymmärtää venäläisiä, on hyvä muistaa, että sinne uskonpuhdistus ei levinnyt. Vaikka Katariina Suuri 1700-luvulla innostuikin valistusaatteesta, maaorjuus jatkui.

Pohjoismaista hyvinvointivaltiota on kutsuttu myös maallistuneeksi luterilaisuudeksi. Vaikka työväenliike ja sosiaalidemokraatit ajoivat läpi sosiaaliset uudistukset 1900-luvulla, pohjatyö oli tehty uskonpuhdistuksessa.

Luterilainen kirkon ja valtion suhde teki mahdolliseksi vahvan luottamuksen virkavaltaan. Suomalainen maksaa tyytyväisenä veroja, koska hän luottaa siihen, että ra­hoille saa vastinetta.

Euroopan kansat ovat 2000-luvun globaalissa taloudessa entistäkin enemmän toisistaan riippuvaisia. Tämä riippuvuus on tosiasioiden tunnustamista, mistä osoituksena on myös Euroopan unioni.

Eurooppalaiset voisivat myös oppia toisiltaan paljon. Jos Etelä-Euroopassa veronkanto takkuilee, Suomihan voisi tarjota sinne tehokasta vero-osaamistaan.

Täällä pohjoisessa taas ihmiset uupuvat työnsä ääreen ja mielen­terveysongelmat ajavat työkyvyttömyyseläkkeelle. Voisimmeko ottaa oppia etelästä ja olla itsellemme edes hieman armollisempia?

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.