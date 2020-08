Muut lehdet

Hämeen Sanomien mukaan Suomessa on luotettu korona­virus­pandemian torjunnassa liikaa ihmisten hyvään tahtoon, terveeseen järkeen ja sujuvaan viran­omais­toimintaan.

”Yhteiskunnan avautuessa ja tiukkojen matkustusrajoitusten poistuessa olemme saaneet huomata, ettemme kaikki istu samassa veneessä. Toiset soutavat yhtä matkaa, toiset huopaavat ja jotkut jopa äyskäröivät vettä paatin sisään.”

”Teoria ja käytäntö eivät ole korona-aikana aivan kohdanneet. Parantamisen varaa on niin viranomaisilla kuin kansalaisillakin.”

”Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle kuin tiettyihin maihin, joissa koronavaara on alhainen. Kuitenkin osa suomalaisista on tieten tahtoen matkustanut lomanviettoon riskimaihin. – – Lisäksi osa matkaajista on palannut hämäävästi kotimaahan riskimaasta toisen sallitun maan kautta.”

”Tämä vastahakoisuus ei lupaa hyvää kännykkään kehitellyille koronavaroitussovelluksille saati taudinkululle.”

”Epäilyä on siitä, kuinka yhteisvastuusta luistaneet sitoutuvat pakkokaranteeniinsa ja kuinka sitä voi valvoa.”

”On syytä laajentaa pakkotestausta rajanylityspaikoille ja lisätä testaus­kapasiteettia nykyisestä. – – Kaikkiaan on ryhtiliikkeen paikka.”

Karjalainen pitää kiristys­toimia ehdottoman välttämättöminä, kun korona­virus­epidemian tukahduttamisessa ei selvästikään voida laskea aivan kaikkien kansalaisten valistuneisuuden, vastuullisuuden ja vapaa­ehtoisuuden varaan.

”On myös inhimillisesti ymmärrettävää, että kansalaiset alkavat väsyä rajoitustoimiin sekä lipsua niistä ja että tällöin valtiovallan ja viranomaisten on puututtava asiaan.”

Turun Sanomat toteaa, että korona­virus­epidemian toisen aallon kynnyksellä tarve järeämpiin toimiin on ilmeinen.

”Testaukset ja karanteenin valvonta jäävät alueellisten viranomaisten vastuulle. Tehtävä on erittäin vaativa, paikoin jopa ylivoimainen.”

Kainuun Sanomat arvelee monen suomalaisen ihmettelevän, miksi hallitus puuttuu asiaan vasta nyt.

”Kuinka monta korona­tartunnan saanutta on ehtinyt maahan saapua ennen Turussa lauantaina tehtyä operaatiota, jossa kaikki koneen matkustajat testattiin?”

Kauppalehti vaatii testauksen tekemistä pakolliseksi erityisesti riski­maista tuleville ja karanteenien tiukempaa valvontaa.

”Vapaaehtoisuus ei toimi koronan suhteen, koska osa ihmisistä ei ole siihen valmis. Mikä on esimerkiksi romanialaisen tai bulgarialaisen komennusmiehen intressi osallistua testiin, jos oma vointi on hyvä, mutta riski on, että onkin oireeton koronankantaja?”