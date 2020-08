Koronaviruskriisin myötä moni on siirtynyt etätöihin, julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet ja HSL painii talousvaikeuksien kanssa. On arvioitu, että jatkossakin yhä useampi tekee suuren osan töistään kotoa käsin ja käy harvemmin toimistolla. Toisin sanoen enää ei ole tarvetta käyttää julkista liikennettä säännöllisesti, vaan tarve on satunnaista.

Kertalipulla matkustaminen on aikuiselle kallista – yksi käynti toimistolla maksaa kahdella kertalipulla AB-vyöhykeläiselle 5,60 euroa. Kun hinta on tämä, alkaa jo miettiä muita kulkutapoja.

Ennen matkakortin käyttöönottoa HSL tarjosi kuukausilipun ohella mahdollisuuden ostaa 10 matkan lippuja yksittäisiä kertalippuja edullisempaan hintaan. Saisiko tämän vaihtoehdon takaisin lippuvalikoimaan?

Tai voisiko satunnainen käyttäjä ostaa esimerkiksi 30 vuorokauden lipun, joka olisi voimassa 30 vapaavalintaista vuorokautta, ei 30 peräkkäistä päivää? Hinta voisi tällöin olla kausilippua korkeampi mutta selvästi kerta- tai vuorokausilippuja edullisempi. Olisiko tässä mahdollisuus lisätä kassavirtaa?

Satu Kimmo

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.