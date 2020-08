Suomeen tarvittaisiin Highway Patrol -tyyppinen liikenteen valvontayksikkö, jonka ainoa tehtävä olisi valvoa liikennekäytöstä. Kyseisen yksikön toimintatavan voisi kopioida esimerkiksi Australiasta.

Rahoitus tähän valvontayksikköön voidaan ottaa autoilijoilta veroina kerätyistä noin kahdeksasta miljardista eurosta. Summa, joka yksikön perustamiseen tarvittaisiin, on jostain muualta pois ja aiheuttanee vastalausemyrskyn.

Keskustelu asiasta ei maksa mitään, ja rahaa löytyy niihin asioihin, mihin on tahtoa. Nyt tilanne Suomen liikenteessä muistuttaa liikaa anarkiaa, koska valvontaa on aivan liian vähän.

Suomessa keskustelu liikenteestä liittyy pääasiassa ajonopeuksiin. Liikennelääketieteen emeritusprofessori Timo Tervo on tuonut keskusteluun liikenteen ison kuvan, erityisesti ajoneuvon kuljettajan psyykkisen tilan. Automaattisen nopeusvalvonnan pitäisi olla vain osa liikenteenvalvontaa, mutta kehitys on johtanut siihen, että se on lähes ainoa valvonnan osa.

Voidaan kysyä, kuinka liikenteenvalvonnassa on onnistuttu. Suomi on nyt miinoitettu näillä poliisin hienosti kutsumilla liikenneturvallisuuskameroilla, ja lisää tulee.

Olisiko jo syytä miettiä jotain uutta ideaa liikenteenvalvontaan?

Ylivoimaisesti paras tapa parantaa liikenneturvallisuutta on vaatia hyvää käytöstä ja toisten ihmisten kunnioittamista. Kun ihminen on tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa, hän kunnioittaa toisia ihmisiä. Psyykkisesti tasapainossa oleva ihminen ei raivoa liikenteessä eikä käyttäydy törkeästi toisia kohtaan.

Tästä syystä uskallan väittää, että liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole ratkaistavissa pelkästään automaattisella nopeusvalvonnalla, vaan liikenneturvallisuuden parantaminen on psykologinen ongelma ja siksi valvontaan tarvitaan elävä ihminen koneen sijaan.

Yksittäisten ihmisten oikeuksien korostamisesta pitäisi siirtyä velvollisuuksien korostamiseen. Ihmisiltä pitää yksinkertaisesti alkaa vaatia hyvää käytöstä liikenteessä.

Hyvä alku on kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki, jossa velvollisuudet on kirjattu, mutta käytännössä tätä ei valvota riittävästi.

Toni Lehtonen

Tampere

