Helsingin Sanomat on jälleen uhrannut paljon palstatilaa (esimerkiksi HS Pääkirjoitus 11.8.) ikuisuuskysymykselle eli sille, tulisiko evankelis-luterilaisen kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Minusta koko kuohuva keskustelu on täysin joutavaa, ja tämäkin ongelma on ratkaistavissa hyvin yksikertaisella tavalla.

Kaiken takana on tietysti kelvoton lainsäädäntö. Yleensä lakien alussa määritellään ne käsitteet, joita lain pykälät säätelevät, mutta ei avioliittolaissa: ”Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Ennen vihkimistä on selvitettävä, ettei avioliitolle ole esteitä.”

Ei vihjettäkään siitä, mistä on kyse. Jokainen saa vapaasti kuvitella, mikä on tämän mystisen avioliiton taivaallinen, juhlallinen tarkoitus – vaikkapa ”peli ja musiikki ja palavat olkilyhteet aidanseipäissä” Nummisuutarin Eskon tapaan.

Nyky-Suomessa avioliitto ei tarkoita lupaa rakastaa, harrastaa seksiä, pitää suuria hääjuhlia, muuttaa samaan talouteen tai saada lapsia. Avioliitto on vihkimiseksi kutsutulla aktilla rekisteröitävä ja todistajien vahvistama sopimus perheen perustamisesta muun muassa taloudellisine seuraamuksineen. Siinä kaikki.

Kirkolla – ja yleensä uskontokunnilla – on toki vuosisatojen ajan ollut suuri into hallinnoida juuri noita asiaan kuulumattomia näkökohtia, ja ruhtinailla on ollut tarve turvata vallan jatkuminen ja omaisuuden säilyminen suvussa, mikä kaikki on näkynyt myös lainsäädännössä. Vaan ei näy enää. Lukuun ottamatta sitä kummallisuutta, että kirkoilla on oikeus vihkiä.

Ratkaisu on siis helppo. Säädetään perheiden rekisteröinti, ”vihkiminen”, yhteiskunnan tehtäväksi ja yksinoikeudeksi, ja otetaan kirkoilta oikeus pois. Tasa-arvo toteutuu täysin eikä ole riippuvainen arkaaisista avioliittokäsityksistä tai -perinteistä.

Uskontokunnat tai vaikka mitkä muut yhteisöt voisivat virallisen rekisteröinnin päälle tarjota haluamiaan menoja ja rituaaleja, miten hyväksi näkevät ja mille kysyntää riittää. Omalta kohdaltani voin todeta, että henkikirjoittajan hoitama rekisteröintitapahtuma Joensuun oikeus- ja poliisitalolla 36 vuotta sitten on toistaiseksi ollut täysin riittävä.

Jouko Törmä

Helsinki

