Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu monen hallituskauden ajan, mutta Puolustusvoimien tarpeet ovat olleet esillä vain vähän. Harva lienee tullut ajatelleeksi, että sote-uudistuksella ja Puolustusvoimilla on yhtymäkohtia. Sote-uudistuksella on kuitenkin välillisiä vaikutuksia jopa puolustusvalmiuden ylläpitoon.

Nykyisten sairaanhoitopiirien – sekä tulevien maakuntien – tuki Puolustusvoimille on tärkeää poikkeusoloihin varauduttaessa tai niiden aikana. Tuki voi olla uhkaan liittyen tarpeellista myös toisin päin, kuten huomattiin Puolustusvoimien tarjotessa apua koronavirustilanteen alkuvaiheissa Uuttamaata muusta Suomesta eristettäessä.

Normaalioloissa Puolustusvoimat on integroinut merkittävän osan terveydenhuoltoaan nykyisiin sairaanhoitopiireihin kumppanuussopimuksilla. Sairaanhoitoa on tarjolla Puolustusvoimien tarpeisiin maantieteellisesti kattavasti ympäri Suomea.

Jos jostain syystä on tarvetta nostaa valmiutta, valtakunnallinen turvallisuus edellyttää Puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämistä. Jos normaaliolojen häiriötilanne kehittyy poikkeusoloiksi, joihin liittyy ulkoista uhkaa, Puolustusvoimien valmiusjoukot tarvitsevat sairaanhoitopiirien ensihoidon resurssia sekä materiaalista terveydenhuollon tukea. Sote-uudistuksen täytyy huomioida terveyden- ja sosiaalihuollon hyvä toimintakyky kattavasti eri puolilla Suomea, jotta ihmisille voidaan tarjota apua heidän asuinpaikkansa lähellä ja poikkeusolojen aikana lähellä operaatioaluetta.

Viiden yliopistosairaalan muodostamat erityisvastuualueet muodostavat terveydenhuollon rungon yhdessä keskussairaaloiden kanssa. Erityisvastuualueet vastaavat terveydenhuollon monipuolisesta osaamisesta eri puolella Suomea normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, jolloin ne toimivat myös evakuointisairaaloina.

Tärkeää on, että häiriötilanteiden tai poikkeusolojen aikana operaatioalueiden, varuskuntien ja evakuointisairaaloiden välinen etäisyys on vähäinen, jotta potilasevakuointi erikoissairaanhoitoon sekä Puolustusvoimien tarvitsema lääke- ja lääkintämateriaalinen tuki toimivat. Niinpä kaikissa keskussairaaloissa pitää olla monipuolista osaamista, ja vakaissa rauhan oloissa niiden laajaa osaamista ja päivystysvalmiutta tulee ylläpitää.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja lääkintähuollon kanssa ensimmäisen valtakunnallisen valmiuskurssin sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille syksyllä 2019. Valmiuskurssi oli tarkoitus vakiinnuttaa jokavuotiseksi, mutta koronaviruksen takia jatkokurssi siirtyi. Hyvän vastaanoton saanutta koulutusta on tarpeellista järjestää säännöllisesti jatkossa.

Nämä valmiuskurssit asettuvat Yhteiskunnan turvallisuusstrategian kokonaisuuteen, joka määrittelee normaaliolojen valmiuteen ja poikkeusoloihin varautumisen suuntaviivat. Poikkeusolojen osaamista tarvitaan, koska nykyisessä koronaviruksen luomassa epävarmuuden ajassakin yksi on varmaa: se, että seuraavat poikkeusolot eivät ole samanlaiset kuin nykyiset ja seuraavien poikkeusolojen aikana voivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Puolustusvoimien yhteistoimet olla paljon tärkeämpiä kuin mitä koronavirusaikana on nähty.

Matti U. K. Lehto

sotilaslääketieteen professori, Tampereen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.