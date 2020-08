Vieraskynä

Koronavirus­infektion toista aaltoa pelätään, kun tutkimukset kohdennetuista lääkkeistä ja rokotteista ovat vielä kesken. Tässä tilanteessa on tarpeen tutkia kaikkia keinoja, joilla voidaan estää viruksen aiheuttamia vakavia haittoja.

Vaikka nuorten ihmisten infek­tioiden lisääntyminen on herättänyt huolta, covid-19-tauti on yhä vaarallisin iäkkäille ja perussairaille – etenkin sydän- ja verisuonisairauksista kärsiville.

Tähänastinen tutkimus on lisännyt tietämystä siitä, että korona­virusinfektion vakaviin muotoihin liittyy verisuonten toimintahäiriöitä ja veritulppien muodostumista. Näiden muutosten ehkäisyyn ja hoitoon on jo olemassa helposti saatavia, turvallisia ja halpoja lääkehoitoja. Tästä näkökulmasta lääkettä vakavaan koronavirusinfektioon on jo olemassa.

Infektion taudinkuvaa ei yleensäkään määrää vain taudin aiheuttaja – virus tai bakteeri. Asiaan vaikuttaa ennen kaikkea se, mikä on potilaan terveydentila ja miten hyvin hänen immunologinen puolustuksensa toimii.

Jos immuunipuolustus on heikentynyt, kuten aidsissa, ihminen on altis taudinaiheuttajille, jotka eivät aiheuta terveelle mitään ongelmia. Ikääntymisen myötä immuunipuolustus heikentyy, ja tämän takia vanhemmat ihmiset ovat keskimääräistä alttiimpia infektioille ja niiden seurauksille.

Yksilön vastustuskykyä voidaan vahvistaa myös muilla kuin rokotuksen kaltaisilla immunologisilla toimilla tai suoraan virusta torjuvalla lääkityksellä. Sydän- ja verisuoni­sairaudet sekä oireettomat valtimoiden toiminnan häiriöt yleistyvät ikääntyessä. Koronavirusinfektion aiheuttama vaara liittyy usein siihen, että nämä häiriöt muuttuvat aiempaa vakavammiksi. Korona­virusinfektio voi laukaista esimerkiksi sydäninfarktin.

Koronavirusinfektion ja verisuonitautien yhteyttä korostaa, että virus käyttää ihmissoluun siirtyessään porttinaan solukalvolla olevaa ace2-entsyymiä samalla lamaten tämän verenkierron kannalta tarpeellisen entsyymin toimintaa. Näin koronavirusinfektio johtaa pienten verisuonten toimintahäiriöön, aktivoi tulehdusta ja hyytymisjärjestelmää.

Eräät yleiset valtimotautien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävät lääkkeet (statiinit, ace-estäjät ja atr-salpaajat) puolestaan lisäävät ace2-entsyymin toimintaa. Koronavirusepidemian alussa näiden lääkkeiden käyttöä epäiltiin haitalliseksi, koska lääkityksen pelättiin edistävän viruksen pääsyä soluihin. Tämä pelko on osoittautunut aiheettomaksi. Useiden kansainvälisten asiantuntijajärjestöjen selvä näkemys on nyt, että nämä lääkkeet ovat turvallisia eikä lääkitystä ole syytä lopettaa.

Näyttöä on pikemminkin alkanut kertyä siitä, että kyseisten lääkkeiden käytöstä on koronavirusinfek­tion hoidossa hyötyä jopa hyvinkin haurailla potilailla. Samaan lääkejoukkoon saattaa kuulua myös pieniannoksinen asetyylisalisyylihappo, joka on sydänpotilailla rutiinihoitoa valtimotukosten estoon. Arvostetussa Cell Metabolism-lehdessä äskettäin julkaistussa seurantatutkimuksessa statiinilääkkeen käyttö vähensi koronavirusinfektion takia sairaalahoidossa olevien potilaiden kuolemanriskiä 42 prosenttia.

Vaikka edellä mainitut lääkkeet ovat yleisiä ja hyvin tunnettuja, sitoutuminen niiden käyttöön on usein puutteellista. Näin ei ole pelkästään verenpaineen tai kolesterolin vuoksi valtimotaudin riskiryhmään kuuluvien ihmisten joukossa vaan myös valtimotautiin jo sairastuneiden keskuudessa. Jos hoitoon sitoutuminen kohentuisi korona­virusinfektiolta suojautumisen perusteella, siitä olisi muutenkin hyötyä terveyden- ja sairaanhoidolle.

Tällä hetkellä ei ole perusteita suositella tällaisen lääkityksen aloittamista ihmisille, joilla ei ole valtimotautiriskiin kuuluvaa käyttö­aihetta. Tältä osin lisätietoa saadaan meneillään olevista satunnaistetuista tutkimuksista.

Tilanne on aivan toinen, kun lääkkeitä käyttävät ihmiset, joilla on muutenkin verenpainetaudin, diabeteksen tai valtimotautiriskin kaltainen peruste lääkitykseen. Mahdollinen suoja koronavirusinfektiossa on siis bonus ja hyvä lisäsyy pitää verenpainetaudin ja valtimotautien ehkäisy ja hoito hyvässä kunnossa.

Timo Strandberg

Kirjoittaja on geriatrian professori Helsingin yliopistossa sekä ylilääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

