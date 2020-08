Keväällä tärkeä peruste rajoitustoimille oli terveydenhuollon toimintakyvyn varmistaminen. Koronavirusepidemian toiseen aaltoon varauduttaessa on kuitenkin perusteltua kysyä, miten vältytään siltä, etteivät varotoimet haittaa terveydenhuollon toimintaa enemmän kuin virus itse.

Suurin uhka on henkilöstön riittävyys. Jo kesäflunssa johti vaikeuksiin saada hoitajia vuoroihin, ja testauksen viiveiden vuoksi työkykyisiä ammattilaisia oli poissa töistä. Tuleva infektiokausi vaikeuttanee tilannetta vielä lisää.

Vaikka koronavirustestien tekemiseen matalalla kynnyksellä kannustetaan, on vaikea perustella, että negatiivinen testitulos olisi työhön tai hoitoon palaamisen kriteeri, ellei taustalla ole selvää altistusta. Pääosa hengitystieinfektioista on muiden taudinaiheuttajien kuin uuden koronaviruksen aiheuttamia: nyt minimaalinen osuus koronavirustesteistä on positiivisia, ja useissa sairaanhoitopiireissä koronavirustapauksia on hyvin vähän jos lainkaan.

Testaus sitoo merkittävästi terveydenhuollon voimavaroja ja laajentuessaan lisää näytteenotto- ja päivystyspisteiden kuormitusta. Henkilö- ja tilaresurssit ovat poissa muusta toiminnasta.

Monien muiden sairauksien diagnostiikka ja hoito ovat jo viivästyneet, ja vanhusten toimintakyky on heikentynyt. Vaikka suunniteltuja hoitoja voisi siirtää, sairaaloissa, kotihoidossa ja hoivakodeissa henkilökunnan tarve on jatkuva. Poissaolojen haitat kohdistuvat sairaisiin, joiden hoito kärsii, ja työssä olevaan henkilökuntaan, jonka kuormitus lisääntyy.

Vaikka koronaviruksen leviämistä on syytä estää, keinot tulee suhteuttaa tartuntojen todennäköisyyteen ja varotoimien aiheuttamiin haittoihin. Riskeihin keskittyvän uutisoinnin ja keskustelun sijaan terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat kaipaavat tietoa siitä, miten tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen varmistetaan diagnoosista riippumatta.

Esa Jämsen

erikoislääkäri, Tampere

