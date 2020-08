Oona Laineen murre-essee (HS Elämä 13.8.) nostatti tunteita, koska niinhän murteet tekevät. Laineen kokema vähättely hänen puhumansa kaakkoismurteen takia sai hänet välillä jopa luopumaan omasta murteestaan.

Olen tuntenut monta kertaa samaa vaivaantunutta oloa, kun vetäisen esiin mieni. Minulle on ihan fiksussa seurassa sanottu, että vaikka puhuin yleiskieltä, aksenttini kuului läpi.

Täällä Joensuussa puhutaan perinteisesti savolaismurretta, jota Pohjois-Karjalan murre on, ja viäntäminen on osa sitä – ainakin historiallisesti. Nykyään paikkakuntani murteeseen sekoittuvat kuitenkin mie-sien lisäksi mä-sä ja yliopiston ansiosta myös ranska, italia ja espanja; ulkomaalaisia opiskelijoita on paljon. Paikka on muuttunut, murre muuttuu, mutta sen pohja pysyy: Lienöökö nuin?

Oona Laine ei käyttänyt murre-termiä kirjoittaessaan Helsingin seudun puhekielestä eikä hän maininnut Stadin slangia. Sekin on murre.

Oletetaan, että jokainen pitää kotipaikkakuntansa murretta kauneimpana, minä en: svaa-vokaalit ja kaksoiskonsonantit savolaismurteiden tapaan eivät ole minunkaan mielestäni kauneinta suomea. Siksi teen koko ajan kompromisseja: puhun yleiskielisesti, mutta livautan jonkin mien tai sien väliin, koska ne ovat minusta kauniimpia kuin mä ja sä, enkä haluaisikaan vaihtaa käyttämiäni murrepronomineja.

Kirjailijan työssäni olen joutunut usein ongelman eteen: kuinka kirjoittaa dialogia mä-sä-tyyliin, kun se ei ole omaani. Usein olen tyytynyt lievään sekoitteluun, varsinkin nuortenromaaneissani. Toisaalta olen kirjoittanut novelleja itämurteella ja viljellyt sitä, kun konteksti on ollut otollinen.

Pidän oikeasta Stadin slangista. Mutta ”pissiskieli” venytyksineen ja uusine monikon partitiivin päätteineen (esimerkiksi turhii ihmisii) kuulostaa korvissani lapsen lätystykseltä.

Koska murre aiheuttaa tunnemyrskyn, jolla ei ole mitään tekemistä järjen tai tieteen kanssa, on selvää, että jollain puhujalla on lopulta itsetunto-ongelma, varsinkin jos on nuori ja mualta kotosin.

Näillä murremyllerryksillä on selvä yhteys Suomen maantieteelliseen eriarvoisuuteen ja hajasijoitukseen, josta saattaa tulla asumattoman maan politiikkaa.

Nuoret haluavat mä-sä-alueelle, työn, opiskelun ja muodikkaamman puheenparren perään. Kärjistys, kyllä – ja opiskelupaikkoja yliopistoineen on onneksi vielä pitkin Suomenniemeä.

Johtuuko kielteinen suhtautuminen vierasta murretta kohtaan lyhyestä kulttuuristamme? Tuoreesta yleiskielestämme, jota vanhempia murteet kyllä ovat?

Oona Laine totesi, että enää vain uutistenlukijalta odotetaan yleiskieltä. Minä liputan sellaisen puhutun yleiskielen puolesta, jossa saa olla mausteena murretta. Toisaalta rakastan niin paljon äidinkieltäni, että rakastan myös kaikkia murteita.

Leena Leskinen-Myller

filosofian maisteri, kirjailija, Joensuu

Leena Leskinen-Myller

filosofian maisteri, kirjailija, Joensuu