Helsingin Sanomat kirjoitti (30.7.), että sähköpotkulaudoilla tapahtuneet onnettomuudet ovat lisääntyneet tänä vuonna Helsingissä. Jokainen onnettomuus on meistä liikaa, mutta lukuja tulisi suhteuttaa myös muihin liikkumismuotoihin.

Helmikuussa julkaistusta OECD:n laajasta tutkimusraportista käy ilmi, että sähköpotkulauta on liikenteessä yhtä turvallinen kuin tavallinen pyörä. Tutkijat huomauttavat, että onnettomuusriski pienenee, kun käyttäjällä on enemmän kokemusta sähköpotkulaudasta. Tutkimuksessa todetaan myös, että 80 prosentissa kaikista kuolemaan johtaneista tapauksista toinen osapuoli on ollut auto.

Toisin kuin ajatellaan, sähköpotkulautailun suosio ei ole tänä vuonna ollut laskusuunnassa, päinvastoin. Vuokrattavien sähköpotkulautojen lisäksi liikenteessä on yhä enemmän itselle hankittuja sähköpotkulautoja. Ne eivät ole aina yhtä turvallisia kuin vuokrattavat sähköpotkulaudat, joita huolletaan säännöllisesti.

OECD:n raportti kannustaa siihen, että sähköpotkulaudan käyttäjille ja tarjoajille on asetettava vaatimuksia, joiden tulee koskea myös yksityiskäytössä olevia lautoja. Monessa maassa tähän on jo ryhdytty, mutta Suomessa keskustelu aiheesta on vielä toistaiseksi ollut vähäistä.

Christina Moe Gjerde

maajohtaja, Suomi ja Norja, Voi Technology

