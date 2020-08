Tällä palstalla harvoin jaetaan hallituksille kiitoksia, mutta Juha Sipilän (kesk) hallituksen ajama perävaunujen suurimman sallitun vetonopeuden korotus on ollut todella onnistunut uudistus. Ohittelun tarve maanteillä on vähentynyt, kun jonoja on vähemmän, ja samalla tietysti kuljettajien stressitaso on laskenut. Liikenne on selvästi aiempaa sujuvampaa. Silmiini ei ole sattunut myöskään uutisia lakiuudistuksen aiheuttamista onnettomuuksista, mitä kovasti ainakin netin keskustelupalstoilla pelättiin.

Toinen onnistunut mutta vähemmän merkittävä uudistus oli sallia pysäköinti myös vasten ajosuuntaa. Turha kääntely ja pyöriminen kaupunkien ahtailla kaduilla käytännössä loppui. Molemmat uudistukset ovat maalaisjärjen voittoja.

Eero Castrén

yrittäjä, Helsinki

