Helsingin Sanomien mielipideosaston kirjoituksissa (12.8. ja 13.8.) on tuotu esille tilanne, jossa suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo ohitetaan pysähtymättä. Yhtenä ratkaisuna suositeltiin autoilijoille, ettei monikaistaisella tiellä annettaisi tilaa suojatielle menevälle jalankulkijalle, jos viereisellä kaistalla on myös menijöitä.

Huoli jalankulkijan turvallisuudesta on ymmärrettävä. Tilannetta, jossa suojatien eteen pysähtyminen aiheuttaa jalankulkijalle vaaratilanteen, ei saa päästä syntymään. Ratkaisuna ei kuitenkaan saa olla liikennesääntöjen sivuuttaminen. Tieliikennelaki on suojatiesäännöissä selkeä. Kuljettajan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa pysähtymättä. Tämä ei ole vain kohteliaisuutta vaan myös sääntöjen noudattamista.

Mahdollista vaaratilannetta voikin ehkäistä ajamalla ennakoiden. Kun havaitset suojatielle tulevan jalankulkijan monikaistaisella tiellä, aloita hiljentäminen hyvissä ajoin. Vauhdin vähentäminen ja pysähtyminen selvällä turvavälillä ennen suojatietä auttaa kaikkia osapuolia huomaamaan toisensa. Liian suuri ajonopeus nostaa riskiä, ettei jalankulkija tule havaituksi. Etenkin alueilla, joilla on paljon suojateitä, pienikin ylinopeus voi olla kohtalokas.

Tavoitteena meillä kaikilla on, että suojatie on turvallinen paikka ylittää tie. Toimitaan sen mukaan.

Toni Vuoristo

koulutusohjaaja, Liikenneturva

