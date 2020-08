Suomi onnistui keväällä pysäyttämään koronaviruksen leviämisen nopeilla ja tehokkailla rajoitustoimilla. Vaikka rajoitusten taloudelliset seuraukset olivat merkittävät, toimet olivat silloin hyvin perustellut. Olimme uuden tilanteen edessä, ja tärkeintä oli nopeasti varmistaa kansalaisten terveys ja turvallisuus.

Koronavirustilanne näyttää nyt huonontuvan seesteisen kesän jälkeen. On oletettavaa, että myös rajoitustoimia joudutaan päivittämään tilanteen mukaan.

Tapahtuma- ja kulttuuriala joutui kevään rajoitusten vuoksi ennennäkemättömään taloudelliseen kurimukseen. Valtio pyrki avustuksilla lievittämään tilannetta, mutta tappiot olivat niin valtaisat, että kompensaatio jäi niihin nähden pieneksi.

Uusiin kategorisiin rajoituksiin ei ole enää varaa taloudellisesti eikä inhimillisesti. Tapahtuma- ja kulttuuriala työllistää monen alan työntekijöitä taiteilijoista tekniseen alaan ja viestintään saakka. Rajoitukset veivät monelta toimeentulon edellytykset.

Nyt on kaikin keinoin pyrittävä estämään tapahtuma-alan konkurssiaalto ja turvattava toiminnan jatkuminen myös tulevana syksynä ja talvena.

Tiedämme jo paljon enemmän koronaviruksen leviämisestä kuin keväällä. Esimerkiksi ulkoilmatilaisuuksissa riski on sisätiloja huomattavasti vähäisempi. Tärkeintä on säilyttää riittävät etäisyydet ja huolehtia käsihygieniasta.

Siksi kategoriset, tiettyyn väkimäärään perustuvat rajoitukset eivät ole enää perusteltuja. On eri asia järjestää tapahtuma esimerkiksi 36 000 paikan stadionilla kuin 300 hengen klubilla. Kummassakin on mahdollisuus järjestää tilaisuus riittävin turvavälein, mutta hyvin erilaiselle henkilömäärälle.

Vaikka tilanteet voivat muuttua nopeasti, lisääntynyt ymmärrys viruksen käyttäytymisestä voisi mahdollistaa myös pitkäjänteisempää sääntelyä. Kuukauden kerrallaan voimassa oleva ohjeistus on haastava alalla, jossa resursseja on sidottava jo paljon ennen varsinaista tapahtumaa. On alan omissa intresseissä luoda turvalliset puitteet tapahtumille, ja ala on siihen hyvin sitoutunut. Pimenevässä syksyssä kulttuuri- ja urheilutapahtumat tuovat ihmisille myös henkistä hyvinvointia.

Nasima Razmyar

Stadion-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Musiikkitalon säätiön hallituksen puheenjohtaja

Musiikin edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja

