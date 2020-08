Kun koulu torstaina alkoi, kuopuksella oli nuha ja kurkku kipeä. Lapsi jäi kotiin, äiti etätöihin – ja äidin ajatukset alkoivat kiertää.

Oli epätoden­näköistä, että lapsella olisi koronavirus. Emme ole käyneet riskialueella emmekä ole tietääksemme seurustelleet koronaviruspotilaiden kanssa. Kellään muulla perheessä ei ollut oireita.

Miehen kanssa muistelimme, että lapsena molemmilla vuosi nenä läpi talvet. Meidän geeneillämme käytäisiin joka viikko testeissä.

Mistä tietää, mikä on tavallista nuhaa ja mikä koronavirusta? Ei mistään. Kuinka usein kurkkukipuinen lapsi sitten pitäisi viedä testeihin? Kukaan ei osaa sanoa.

Koronavirustestissä on psykologinen puoli. Jos vie lapsen testiin varmuuden vuoksi, tulee kuin myöntäneeksi, että epäilee koronavirustartuntaa, vaikka syytä epäilyyn ei olisi. Silloin koko perheen on välteltävä ystäviä, koulua ja harrastuksia testituloksen valmistumiseen asti – mikä voi julkisella puolella viedä päiviä. Jos taas lähtee siitä, että lapsella on luultavasti perusnuha, perheen eristäminen on turhaa. Vastuullisuus vaikeuttaa elämää, huoleton pääsee helpommalla.

Lopulta ratkaisi se, että lapsella alkaa pian leirikoulu.

Aamupäivällä ajoin lapsen kanssa Hernesaareen, jossa sijaitsee Mehiläisen express-testipiste. Siellä ei tarvitse nousta autosta testiä varten, ja tulos luvattiin samana iltana.

Hernesaaressa odotti satojen metrien autojono. Jono pikatestiin kestäisi kolme tuntia. Puoli tuntia jonotettuani kävi ilmi, että Hernesaaren näytteenotto onkin jo niin täynnä, ettei sinne enää otettaisi uusia asiakkaita. Meidät ohjattiin Tapiolaan tai Itäkeskukseen.

Lapsi alkoi protestoida. Äiti, mulla on vain nuha!

Itäkeskuksessa odotus kesti vain puolisen tuntia, testi tehtiin nopeasti ja hyvitys hoitui jäätelöllä. Mutta tulosta ei luvattu ruuhkan takia samaksi illaksi. Onneksi negatiivinen testitulos tuli seuraavana aamuna kännykkään. Kurkkukipu oli ohi ja lapsi pääsisi kouluun.

Lasku oli suolaiset 280,90 euroa.

Tämä herätti ajatuksia syksystä. Nuhia on edessä monta. Yhdistelmä tukkonenäinen lapsi, huolestunut vanhempi, karanteenin pelko ja yksityinen vakuutus voi johtaa siihen, että näemme vielä Kaivopuiston rantaa kiertävät jonot – eikä kyse ole ilmaisista ämpäreistä.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.