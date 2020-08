Vieraskynä

Vuonna 2014 käynnistyneestä Ukrainan kriisistä alkanut Venäjän ja länsimaiden välinen vastakkainasettelu vaikuttaa jääneen pitkäkestoiseksi. Tilanne heijastuu myös Pohjois-Eurooppaan, jossa Venäjän asevoimien toiminnasta on tullut entistä näyttävämpää ja sotilasliitto Nato on asteittain vahvistanut pidäkettään – toimia, joilla pyritään ennalta ehkäisemään aggressiivista toimintaa Nato-maita vastaan. Mahdollisuutta vakavaan välikohtaukseen ei voida sulkea pois.

Suomi on pyrkinyt hillitsemään lähialueidensa jännitteitä aktiivisella vakauspolitiikalla, jonka pilareita ovat uskottava kansallinen puolustus, länsi-integraatio, sääntöpohjaisen järjestelmän tukeminen ja keskusteluyhteyden ylläpitäminen Venäjään. Suomen linja perustuu ymmärrykseen, että mikä tahansa konflikti lähialueillamme uhkaisi myös Suomen turvallisuutta. Dialogi Venäjän kanssa on ollut onnistunutta erityisesti arktisen alueen kysymyksissä, ja Venäjä onkin toistuvasti ilmaissut haluavansa eristää arktisen alueen geopoliittisista jännitteistä.

Geopoliittisilla jännitteillä Venäjä tarkoittaa erityisesti Naton suorituskyvyn kasvattamista. On arvioitu, että Venäjällä olisi Itämeren alueella syttyvässä sodassa etulyöntiasema Naton joukkojen vastaiskuun asti. Ukrainan kriisin seurauksena liittokunta on vahvistanut pidäkettään kasvattamalla joukkojaan arktisella alueella, Baltiassa ja Puolassa. Nato on myös ollut halukas lisäämään yhteistyötä Suomen ja Ruotsin kanssa. Maiden asema ja sotilaalliset kyvyt ovat Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristössä tärkeitä.

Venäjä on väittänyt Naton joukkojen vahvistamisen voivan johtaa kilpavarusteluun ja koko Pohjois-Euroopan vakauden horjumiseen. Samalla Venäjä on sijoittanut uusia asejärjestelmiä Itämeren alueelle ja järjestänyt yhä mittavampia sotaharjoituksia. Venäjä on myös kiihdyttänyt sotilaallista meritoimintaansa koko Pohjois-Euroopan merialueilla. Ilmatilaloukkauksetkin voidaan tulkita Venäjän yrityksiksi kasvattaa sotilaallista painoarvoaan Suomen lähialueilla.

Venäjän toimintaa on tulkittava maan omista lähtökohdista. Suomalainen käsitys määrittelee vakauden eräänlaiseksi yllätyksettömyyden tilaksi. Sotilaallinen toiminta on tavanomaista, sääntöjä noudatetaan ja muutokset tapahtuvat niin hitaasti, että niitä hädin tuskin huomaa.

Venäjä ei jaa tätä käsitystä vaan pitää vakauden perustana strategista voimatasapainoa. Lähialueillaan Venäjä kuitenkin pyrkii takaamaan alueellisen vakauden sotilaallisella ylivoimallaan, joka pidättelee muita käymästä sotaa Venäjää vastaan. Sotilaallista voimaa näyttämällä Venäjä pyrkii vahvistamaan tätä pidättelevää vaikutusta ja ohjailemaan vastapuolen päätöksentekoa. Muiden mielestä vakautta horjuttavat toimet voivatkin Venäjän näkökulmasta vahvistaa sitä ylläpitämällä maan etulyöntiasemaa.

Venäjä pitää toki myös Suomen vakauskäsitystä toivottavana, mutta vain omilla ehdoillaan. Näin alueellinen vakaus perustuu viime kädessä muiden osapuolten kompromisseihin. Viimeistään Ukrainan sota on osoittanut tämän vaihtoehdon olevan heikko tae rauhalle.

Eroavista politiikan lähtökohdista huolimatta Suomen ajamalla aktiivisella vakauspolitiikalla on tärkeä merkitys alueellisen turvallisuuden ylläpitämisessä, sillä Venäjän asevoimien toimet perustuvat myös maan arvioihin sotilaallisista ja poliittisista uhkista. Venäjän käsitykseen strategisesta vakaudesta on tuskin mahdollista vaikuttaa dialogin keinoin edes keskipitkällä aikavälillä, ja Suomi saattaa joutua sietämään kovaa kritiikkiä tavanomaisesta yhteistoiminnasta Naton kanssa. Mahdollisuudet uhka-arvioiden hillitsemiseen ovat paremmat, sillä Venäjä tulkitsee sotilaallisen suorituskyvyn ohella myös aikomuksia.

Keskeisintä Suomen tavoitteiden edistämisessä on keskusteluyhteyden ylläpitäminen Kremliin, johon Venäjän ulkopolitiikan päätöksenteko on yhä vahvemmin keskittynyt. Lisäksi voimaministeriöillä on oma roolinsa linjan toteuttajina. Muilla politiikan tasoilla ulkopoliittinen vaikutusvalta on vähäisempää.

Kahdenvälisiä suhteita ylläpitämällä voidaan viestiä Suomen omien toimien puolustuksellisesta luonteesta ja tarkkailla mahdollisuuksia luottamusta lisääviin avauksiin silloin, kun ne ovat kaikkien Pohjois-Euroopan toimijoiden intresseissä. Samalla voidaan korostaa Suomen seuraavan turvallisuusympäristönsä tilanteen kehittymistä aktiivisesti. Vallitsevassa tilanteessa Nato-optiolla on jo itsessään pidäkettä tuottava vaikutus.

Jyri Lavikainen

Kirjoittaja toimii tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa.

