Harry Pottereista tunnetun kirjailijan J. K. Rowlingin ympärillä on pyörinyt jo pitkään kohu, jossa häntä on syytetty transfobiseksi.

Kaikki alkoi jo keväällä 2018, kun kirjailija oli tykännyt twiitistä, jossa trans-naisiin viitattiin ”miehinä mekoissa”. Tämä selitettiin vahingoksi, mutta viime vuoden joulukuussa Rowling puolusti Twitterissä naista, jonka työsopimusta ei uusittu hänen väitettyään, että ihmisen syntymässä todettua sukupuolta ei voi muuttaa. Sama nainen oli aiemminkin julkaissut ihmisarvoa vähätteleviä kommentteja transihmisistä.

Jälleen kesäkuussa Rowling twiittasi sukupuolista ja kritisoi ilmausta ”ihmisistä, joilla on kuukautiset”. Kyseessä ei enää voinut olla ymmärtämättömyys.

Keväällä lapseeni iski kavereiden kautta Harry Potter -kuume. Itsekin rakastin aikoinaan pottereita, mutta nyt alkoi arveluttaa.

Näkyykö Rowlingin ikävältä vaikuttava ihmiskuva velhokoulussa jotenkin?

Fanit ovat pitäneet Harry Potter -kirjojen tärkeimpinä arvoina suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Päähenkilöistä moni on jollain tavalla hyljeksitty: esimerkiksi Harry on pienikokoinen ja yksinäinen orpo. Yllättäen huomasin, että Rowling oikein mehustelee ilkeiden ihmisten ulkonäöllä. He kaikki ovat rumia ja lihavia. Välillä jätän kuvailuja lukematta.

On sanoja, joita lapsille ei tarvitse edes opettaa. Peppi Pitkätossun isä on vuoden 2015 jälkeisissä painoksissa ollut Etelämeren kuningas. Kun itse aloin lukea kirjaa ääneen lapselle, jouduin vähän nieleskelemään: vanhassa kirjassa nimitys on nykymittapuulla kauhea.

Rowlingin teksti on klassista vihollisten epäinhimillistämistä. Mutta milloin ajatus siitä, että joku on ”ruma”, pitää tuoda lapsen elämään? Onko Rowlingin ihan pakko yhdistää lihavuus ja ilkeys?

Lasten- ja nuortenkirjat ovat tietysti usein yksinkertaistavia, ja ajankuva näkyy niissä vahvasti. Ensimmäisen Harry Potter -kirjan julkaisemisesta on jo 23 vuotta, eikä silloin vielä juuri puhuttu kehorauhasta. Pahalta se silti tuntuu.

Uskomattomasti nämä paksut ja monimutkaista juonta kuljettavat kirjat kuitenkin tempaavat mukaansa. Jos tällä saan lapsen innostumaan lukemisesta, yritän unohtaa Rowlingin hölmöilyt.

Kun kirjassa käsitellään vaikkapa kiusaamista, voi sen avulla keskustella maailmassa väistämättä kohdattavista ikävistä asioista. Vielä hetken hyppään pahimmat kohdat yli ja viivytän sitä, että lapsi joutuu kohtaamaan ruman todellisuuden.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimituksen esimies.