Hallitus neuvottelee paraikaa työllisyystoimista, joiden on määrä tuoda Suomeen 30 000 uutta työllistä (HS 9.8.). Neuvotteluissa on tärkeää muistaa sairastuneet työikäiset. Sairastuneet työikäiset ovat iso ja heterogeeninen ryhmä. Tilastokeskuksen mukaan yli puolella työikäisistä, noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 kokee sairauden tai vamman vaikuttavan työn tekemiseen tai työllistymismahdollisuuksiin.

Tilastoissa työttöminä työnhakijoina on nyt henkilöitä, joiden on terveydentilansa vuoksi vaikea tehdä tai hakea töitä. Elokuun 2018 lopussa työttömänä työnhakijana oli yli 30 000 pitkäaikaissairaaksi tai vammaiseksi merkittyä työnhakijaa. On esitetty, että työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä 65 000 haluaisi työskennellä.

Työllisyystoimia suunniteltaessa on tärkeää huomioida ihmisten erilaiset terveydentilat ja siten mahdollisuus toteuttaa viranomaisten tavoitteita. Mikäli työllisyystoimiin liittyy mekaanisia, kaikkia koskevia velvoitteita, sairastuneiden tilanne voi heiketä entisestään. Velvoitteet voivat luoda pitkäaikaissairaille kohtuuttomia tilanteita yksilötasolla, erityisesti jos niiden täyttämättä jättämisestä seuraa toimeentulon menetys.

Hallituksen kaavailut osatyökykyisten tukemiseksi muun muassa työttömien yksilöllisten palveluiden lisäämiseksi ovat kannatettavia. On erittäin tärkeää, että sairastuneiden työikäisten mahdollisuuksia työntekoon tuetaan.

Anu Uhtio

toiminnanjohtaja

Miranna Seppälä

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija

Suomen Reumaliitto ry

