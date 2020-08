Valmentaja Raimo Eskolan haastattelu (HS Urheilu 4.8.) suomalaisesta huippu-urheilusta ja Olympiakomiteasta sisälsi näkökulmia ja yksinkertaistuksia, joihin olisi kiinnostava saada lisävalaistusta. Haluan esittää yhden keskeisen lajiliiton näkökulman.

Taloudelliset resurssit ovat aina ajankohtainen puheenaihe ja realiteetti. Pelkällä rahalla ei kuitenkaan ratkaista menestystä. Kyse on paljon monimutkaisemmasta yhtälöstä.

Toki turvattu talous on keskeinen tekijä urheilijan harjoittelulle ja kilpailemiselle. Nyt urheilijoiden sosioekonomisessa tilanteessa on puutteita suhteessa muuhun väestöön. Tähän lajiliitot pyrkivät vaikuttamaan yhdessä Olympiakomitean kanssa. Kuvattaessa rahoituksen saamista Eskolan sanoin ”taivaan mannana” on hyvä muistaa, että suomalaisen yhteiskunnan arvovalinta on tukea järjestötoimintaa, mikä koskee yhtä lailla urheilua, kulttuuria, tiedettä sekä sosiaali- ja terveysalaakin. Julkisen rahoituksen lisäksi yrityskumppanuuksien merkitys kasvaa, ja siinä yhtenä elementtinä on jo nyt Eskolan kuvaama ”somettaminen” eli yksittäisten urheilijoiden brändäys.

Rakenteiden ja toimintatapojen tehokkuutta ja tuloksellisuutta on ehdottoman tärkeä tarkastella kriittisesti. Tästä olen Eskolan kanssa samaa mieltä, ja tähän olemmekin Uimaliitossa tarttuneet.

Pitää kuitenkin muistaa, että esimerkiksi lajiliittojen toiminta kattaa muutakin kuin huippu-urheilun tukemisen ja siksi tukitoimintoja ja asiantuntijuutta tarvitaan. Maamme tuhansissa urheiluseuroissa on kaikkiaan 550 000 harrastajaa ja puoli miljoonaa vapaaehtoista. Ilman heitä ei olisi myöskään huippu-urheilijoita. Jäsenseurojaan lajiliittojen tulee myös palvella entistä paremmin.

Eskola peräsi konkretiaa urheilujohtamiseen. Itse toivon ammatillisuutta. Ennen siirtymistä urheilumaailmaan olen toiminut useiden eri järjestöjen johtotehtävissä sekä työtehtävissä yrityspuolella. Tuloksekkaan johtamisen kulmakiviä ovat esimerkiksi henkilöstön motivointi, kyky yhteistyöhön, hyvän ilmapiirin luominen, luottamus sekä avoin vuorovaikutus. Nykyinen toimintaympäristö haastaa urheilukentän aivan uudella tavalla. Lapsilla ja nuorilla on valittavanaan lukematon määrä liikuntaharrastuksia ja muita kiinnostuksen kohteita. Lisäksi digitalisaatio, edelleen jatkuva kaupungistuminen ja globaali ilmastonmuutos tuovat omat haasteensa.

Se, miten onnistumme saamaan huippu-urheilijoita ja pääsemme nauttimaan mitalikahveista, ei ole yhden tai kahden toimijan vallassa vaan meidän kaikkien yhteinen asia. Toivonkin, että toistemme syyttelyn ja vastakkainasettelun sijaan toimisimme urheilun edistämiseksi rakentavassa yhteishengessä, samalla rohkeasti uudistuen.

Sanna Airaksinen

toiminnanjohtaja, Suomen uimaliitto

toimitusjohtaja, Swimming Finland oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.