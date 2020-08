Hiljaisuus on yleisin vastaus, kun kerron, että kaksivuotiaalla lapsellamme on autismi. Se tuntuu musertavalta. Diagnoosi on tuore, iso haava, ja haluaisin puhua siitä mahdollisimman paljon, jotta voisin käsitellä asiaa.

Kertoessani lapsemme ominaisesta käyttäytymisestä keskustelukumppani yleensä toteaa, että tuohan on ihan normaalia uhmaikäisen käyttäytymistä. Hyvä tietää – kerronkin tämän lapsemme neurologille ensi kerralla kun nähdään.

Usein kuulen myös, kuinka myönteinen asia autismi voi olla. Onhan monilla kuuluisuuksilla Aspergerin oireyhtymä. Tämä tuntuu vähättelevältä, koska elämme epätietoisuudessa siitä, oppiiko lapsemme puhumaan, pääseekö hän tavalliseen kouluun, saako ystäviä tai voiko hän koskaan elää itsenäisesti. Haaveet supertaidoista ovat kaukana todellisuudestamme.

Ennen olisin varmasti reagoinut samalla tavalla. Nyt kun olen itse tämän elämää muuttavan asian edessä, en kaipaa vastauksia tai lohdutusta vaan kohtaamista asian äärellä. Sitä, että minulta kysyttäisiin, miltä diagnoosi tuntuu. Mitä se tarkoittaa perheessämme? Pelottaako? Viimeiseen vastaisin kyllä.

Pienen autistin äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

