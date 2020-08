On äärettömän arvokasta, että meillä on perustuslain suomia oikeuksia. Usein unohdamme, että meillä on myös velvollisuuksia.

Suurin osa ihmisistä noudattaa viranomaisten antamia suosituksia, mutta aina on niitä, jotka eivät noudata edes eduskunnan säätämiä lakeja, viranomaisten antamista suosituksista puhumattakaan. Täytyy muistaa, että viranomaisten antamilla suosituksilla ja eduskunnan säätämillä laeilla on aina painavat perusteet.

Kasvomaski- ja karanteenisuosituksia koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä tulee noudattaa. Suosituksen noudattamisessa sosiaalisella paineella on vaikutusta, mutta aina on niitä, jotka eivät taivu edes sosiaalisen paineen alla.

Voi vain kuvitella, mitä seuraisi, jos maanteillä olisi nopeusrajoitussuositus. Onneksi meillä on tieliikennelaki, jonka noudattamista valvoo poliisi. Kaasujalka kevenee pitkäksi aikaa, kun poliisi määrää päiväsakkoja tai määräaikaisen ajokiellon nopeusrajoituksen selvästä ylittämisestä.

Jyrki Mäkeläinen

Helsinki

