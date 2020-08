Helsinki-Vantaan lento­asemalla runsas viikko sitten syntynyt tilanne oli kuin toisinto viime keväästä. Romaniasta Suomeen saapuneen koneen matkustajista kolmannes jäi testaamatta.

Suomen suurin lentoasema on osoittautunut koronaviruskriisin hallinnan heikoksi lenkiksi. Kyseessä on usean toimijan ja hallinnonalan kansainvälinen risteyskohta ja samalla portti koko Suomeen. Kenttä on muodostunut symboliksi myös sille, kuinka syvälle käytännöllisiin yksityiskohtiin hallitus on johtamisessaan päätynyt.

Ministerien varsinainen tehtävä ei ole poikkeustilanteessakaan johtaa sitä, millaisia reittejä pitkin matkustajia lentokentällä kuljetetaan tai onko paikan päällä riittävästi henkilökuntaa.

Kovassa poliittisessa paineessa tällainen operatiivinen johtaminen voi näyttää pintapuolisesti jämäkältä. Mutta itse asiassa se kertoo riskistä, jossa Suomen poliittisen johdon fokus voi hajautua liiaksi sellaiseen käytännön johtamiseen, joka kuuluu viranomaisille.

Yllättävässä tilanteessa hallitus toimi keskitetyssä kriisinhallintamoodissa.

Kevään toimenpiteiden arvioiminen nykytiedon valossa on vasta käynnistymässä. Tällainen arviointi ei ole jälkiviisastelua, vaan sen avulla on mahdollista oppia tulevaa varten.

Laajempi ymmärrys hallituksen valinnoista ja erityisesti niiden vaikutuksista auttaa skaalaamaan loppuvuoden toimenpiteitä tasolle, josta syntyisi mahdollisimman vähän pitkäkestoisia sosiaalisia ja taloudellisia vaurioita.

On esimerkiksi tarpeen analysoida, oliko valmiuslain käyttöönotto välttämätön toimenpide itse tautitilannetta ja toisaalta lopputulosta vasten. Niin ikään tulevaa varten on tärkeää ymmärtää paremmin, oliko Uudenmaan eristäminen muusta maasta noin kahdeksi viikoksi sittenkään tarpeellista. Entä koulujen sulkeminen?

On ymmärrettävää, että kevään epävarmassa tilanteessa hallitukselle oli poliittisesti suotuisampaa tehdä kovempia ja perusoikeuksia rajoittavia ratkaisuja kuin hallinnoida tilannetta esimerkiksi epidemiatilanteisiin räätälöidyllä tartuntatautilailla.

Siksi hallituksen aikeet tartuntatautilain päivittämiseksi ja tiukentamiseksi voivat olla perusteltuja, jos muutoksilla pystytään nostamaan jatkossa kynnystä valmiuslain käyttöön.

Alkavan syksyn kohdalla koronaviruskriisin hallinnan olennaisin mittari ei siis ole se, kuinka kovia otteita ministerit pystyvät tekemään. Tärkeintä on se, kykeneekö hallitus tehokkaaseen yhteistoimintaan viranomaiskoneiston kanssa niin, että kansalaiset pystyisivät elämään mahdollisimman normaalisti pandemian varjossa.

Kun koronaviruskriisiä hallitaan normaaliolojen lainsäädännöllä, joutuvat julkisen vallan yhteistyökyky ja resilienssi todelliseen testiin. Tällainen johtaminen voi olla vaativampaa ja monimutkaisempaa kuin keskitetty vallankäyttö. Tilanne edellyttää malttia myös oppositiolta.

Riskit ovat kevääseen verrattuna paljon isommat: kansalaisten ja yritysten kestokyky on heikompi kuin kriisin alkuvaiheessa.

Erityisenä huolena on niiden 250 000 yrityksen kunto, joiden rahoitustilanne on ollut siedettävä tähän mennessä. Pankit ovat joustaneet maksuehdoissa, lomautusjärjestelmä on auttanut yrityksiä selviytymään työvoimakustannuksista ja suurin osa vuokranantajista on suhtautunut tilanteeseen melko lempeästi.

”Hallituksen toimintakyky saattaa olla jopa kevättä parempi, mutta jos toimenpiteet ovat ylimitoitettuja, ihmiset eivät enää tottele, eivätkä yritykset kestä toista sokkia”, arvioi eräs johtava virkamies kuluneella viikolla.

Yhteiskunta tasapainottelee nyt kuin trapetsilla. Julkisen vallan on kyettävä osoittamaan, että perusasiat varautumisessa on hoidettu ajoissa kuntoon. Kompurointi kasvattaa poliittisia paineita kovempiin toimiin. Ne puolestaan voivat johtaa Suomen taloudelliseen umpikujaan.

Kunnilla ja terveysviranomaisilla on näytön paikka esimerkiksi testaamisten osalta. Jos hajautettu johtamismalli toimii onnistuneesti, se hillitsee vaatimuksia liian järeistä toimista. Suomen kaltaisella maalla tulisi olla edellytykset ja resurssit hallita nykyisenlaista kriisiä normaaliolojen lainsäädännöllä.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.