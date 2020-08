Kansanedustaja Paula Risikon (kok) ja apulaispormestari Pia Pakarisen (kok) mielipidekirjoituksesta (HS 31.7.) käynnistyi vilkas keskustelu oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Hallitus on perustellut oppivelvollisuuden laajentamista 18 ikävuoteen talouspolitiikan näkökulmasta. Tällä hetkellä 20–29-vuotiaiden ikäluokasta 15 prosenttia on pelkän perusasteen varassa. Uudistus maksaisi itsensä takaisin pitkällä aikavälillä, kun nuoret koulutuksen ansiosta työllistyisivät paremmin. Käytännössä asia ei ole aivan näin yksinkertainen.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreen (HS 6.8.) selvityksen mukaan oppilaiden valtavat erot osaamisessa näkyvät jo ensimmäisellä luokalla. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu yhä enemmän nuoria, joilla on koko perusopetuksen ajalta kasautuneita puutteita osaamisessa ja opiskeluvalmiuksissa. Osalla on lisäksi erilaisia terveydellisiä ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Maksuttomat oppimateriaalit ja koulumatkat eivät edistä näiden nuorten tutkinnon suorittamista. He tarvitsevat useita erilaisia räätälöityjä tukitoimia, jotka olisi pitänyt aloittaa jo varhain perusopetuksessa. Ammatillinen koulutus ei voi paikata perusopetuksen puutteita.

Toisin kuin usein luullaan, ammatillinen koulutus ei ole tarkoitettu vain nuorille. Opiskelijoista 64 prosenttia on yli 20-vuotiaita. Tämä joukko kasvaa dramaattisesti koronaviruskriisin seurauksena. Kymmenettuhannet lomautetut ja työttömäksi jääneet tarvitsevat nopeasti osaamisen päivittämistä, ja yhä useampi joutuu opiskelemaan uuden ammatin.

Koronaviruskriisin seurauksena julkinen velka kasvaa ja kuntien taloudellinen ahdinko syvenee entisestään. Nyt esitetyssä muodossa oppivelvollisuuden laajentamisesta tulee liian kallis, jos haluamme varmistaa koko työikäisen väestön osaamisen kehittämisen läpi työuran.

Satu Ågren

johtava asiantuntija

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke

