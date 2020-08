Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ansiosta Helsingissä on tänä kesänä ollut uusi olohuone, Senaatintorin terassi. Torille parkkeeranneet turistibussit ovat poissa, ja kansa on nyt päässyt lähemmin tutustumaan ylistettyyn ”juhlavaan, kauniiseen ja ainutlaatuiseen aukiokokonaisuuteen”, joka on ”Suomen arvokkain paikka” (HS 7.7.). Meidän mielestämme – ja kuten keskustelusta on voinut havaita, myös usean muun mielestä – tori on hieno ja hyvin soveltuva paikka terassille. Kesäinen Senaatintori on kaivannut piristysruisketta.

Pormestarin idea torin elävöittämisestä ei suinkaan ole ensimmäinen. Esimerkiksi vuonna 1898 aikansa merkittävin suomalainen arkkitehti ja alan legendaarinen opettaja Gustaf Nyström (1856–1917) suunnitteli torin koristamista puuistutuksin ja suihkulähteillä Aleksanteri II:n patsaan molemmin puolin. Tällaiseen kauniiseen ympäristöön olisi Aleksanteri I:n rintakuvakin löytänyt paikkansa.

Terassin vastustajat argumentoivat vetoamalla torin pyhyyteen ja pelkäävät Carl Ludvig Engelin ja Johan Albrecht Ehrenströmin nyt kääntyvän haudassaan (esimerkiksi HS Mielipide 12.7.). Tällaisissa kommenteissa on unohdettu, että Engelin alkuperäinen kädenjälki ei nykyään juurikaan näy torin kirkonpuoleisella reunalla.

Engel kuoli vuonna 1840. Tuomiokirkko vihittiin käyttöön vuonna 1852, ja se venäläistettiin rakennusvaiheessa. Kirkon päätornin viereen lisättiin neljä kupolia, jotka lepäävät rumien peltilaatikoiden päällä. Lisäksi arkkitehti Ernst Lohrmann (1803–1870) rakennutti kirkon molemmille sivustoille niin sanotut paviljongit. Näistä läntinen, jossa on kirkonkellot, peittää torilta katsoen osittain Kansalliskirjaston – yhden Pohjois-Euroopan kauneimmista empirerakennuksista.

Engelin piirtämä kaunis päävartio purettiin, mikä radikaalisti muutti torin ilmettä alkuperäisestä. Engel ei olisi halunnut kirkon eteen nykyisenlaisia portaita. Näitä rappusia käytetään tätä nykyä muun muassa auringonottoon ja erinäisiin julkisiin tapahtumiin. Arkkitehti Sigurd Frosteruksen (1876–1956) piirtämä pankkirakennus, ympäristöön sopimaton graniittilinna (1932), oli viimeinen isku aukion estetiikalle.

Sen sijaan kirjaston puolelta, kirkon pääsisäänkäynniltä katsottuna voi yhä aavistaa Engelille ominaisen palladiomaisen estetiikan.

Torin alkuperäinen henki on kuitenkin jo aikoja sitten unohdettu, ja vaalittu juhlallisuus ja autio kivierämaa ovat myrkyllinen yhdistelmä. Senaatintori kaipaa lisää piristäviä toimenpiteitä. Toivommekin, että tämänvuotinen terassijärjestely toistuu yhä uudelleen, yhä parempana.

Lars Göran Johnsson

taiteen ja arkkitehtuurin ystävä

Dina Hasan

filosofian maisteri, taidehistoria

Tony Vihervaara

ravintoloitsija, Son of a Punch

Helsinki

